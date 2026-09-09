Messi aterriza en el Eldense: un acuerdo que nadie esperaba... y casi nadie sabía dentro del club

Nadie lo vio venir. El principio de acuerdo alcanzado entre Leo Messi y el Grupo TH colombiano por la totalidad de las acciones del Eldense se llevó desde la absoluta discreción por todas las partes. Solo unas pocas personas conocían de primera mano que el astro argentino iba a comprar la entidad. El resto sabía que el Deportivo "estaba a la venta"... pero ni mucho menos se imaginaban que Messi sería el nuevo dueño de la entidad.

En la afición la noticia fue una bomba absoluta. Pero en gran parte del club, también. No lo sabía prácticamente nadie. La propiedad de Carolina Holguín fue tomando cierta distancia con los trabajadores en las últimas semanas. No querían que se cayera la negociación para vender el club al mejor futbolista de todos los tiempos, de cuya operación el Ayuntamiento de Elda también tuvo constancia desde hace varios días.

Lo normal es imaginar que el pasado 8 de septiembre fue un día loco en las oficinas del Nuevo Pepico Amat. Nada más lejos de la realidad. En plenas Fiestas Mayores de Elda, apenas pasó nadie por el estadio en todo el día. De hecho, a lo largo de toda una tarde frenética en la que las informaciones se fueron sucediendo, los miembros de la dirección deportiva fueron los únicos que estuvieron por el estadio.

Víctor Lafuente y Alonso Cortés, encargados del área deportiva del Eldense desde el verano pasado, estuvieron en el Pepico. Pese al cambio de propiedad, todo hace indicar que van a seguir siendo los encargados de fichar con la llegada de la nueva propiedad. Tras la destitución de Claudio Barragán, su primera misión es encontrar un entrenador que encaje en el proyecto que pretende formar Messi.

Sorprendieron mucho las distintas operaciones firmadas por el club en los últimos días del mercado. Se incorporaron a varios jugadores de renombre que eran seguidos por clubes con mayor cartel en la categoría. Ahora, una semana después, se descubre que ese esfuerzo por reforzar la plantilla fue impulsado por el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Informados por la prensa

La propiedad, con Carolina Holguín, Juan Carlos Trujillo y Mario Rosas a la cabeza, ha estado inmersa en la negociación. Parte del área deportiva y algún directivo también conoció la posibilidad de que la entidad fuera vendida a Messi. Pero el resto de trabajadores no supo nada.

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De hecho, según ha podido conocer INFORMACIÓN, la mayoría de ellos se enteró de que el Eldense iba a pasar a manos del eterno "10" del Barça por las publicaciones que fueron saliendo en los distintos medios de comunicación. Intuían un cambio de rumbo importante por la precipitación a la hora de destituir a Barragán. Pero al igual que el resto del planeta, tampoco vieron venir que Messi fuera a comprar el Deportivo.