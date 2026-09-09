El Lleida se impone al Joventut en un partido muy igualado en la Lliga Catalana (89-84)

El Ilerna Lleida se ha impuesto al Asisa Joventut por 89-84 en un partido con continúas alternancias en el marcador que ha abierto la 47ª edición de la Lliga Catalana ACB, que se disputa desde este miércoles hasta el domingo en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona.

El choque ha tenido dos caras: el primer tiempo fue de dominio de la Penya y el segundo, del Lleida, que se llevó la victoria en el sprint final, liderado por James Batemon y Melvin Ejin, ambos con 15 puntos.

El Joventut, que contaba con las bajas de Yannick Kraag y Ante Tomic, salió más enchufado o a la pista, con más intensidad en defensa y más acierto en ataque. Ricky Rubio y Laprovittola marcaron el ritmo del juego y Sulejmanovic puso los puntos. Un triple sobre la bocina del jugador bosnio situó el 18-27 a favor de los de Badalona con el que terminó el primer parcial.

Inicio titubeante de los ilerdenses

Al Lleida le costó entrar en el partido y fue a remolque en los primeros compases. Ellis puso 12 arriba a la Penya con un triple (20-32), alcanzando la máxima diferencia hasta el momento. El Lleida, con pocas ideas en ataque y sin apenas hacer daño a la defensa del Joventut, solo fue capaz de anotar dos puntos en los primeros cuatro minutos.

Batemon rompió la sequía azulona con un triple y Perrin con un mate amplió el parcial a 5-0, pero Ricky Rubio paró en seco cualquier reacción rival, primero con una canasta de dos y luego con una asistencia a Hakanson.

El técnico ilerdense Gerard Encuentra no daba con la tecla y pidió tiempo muerto. A base de triples, uno de Ejin y tres de Batemon, el Ilerna se igualó el partido, pero cada vez que se acerca, Ricky salía en auxilio de su equipo. Al descanso se llegó con 38-47 a favor de los de Badalona y con la nota negativa de la lesión de Diange, del Lleida, que salió cojeando a falta de 35 segundos.

El escenario cambió en el tercer tiempo. Un parcial de 10-0 de los ilerdenses puso el empate. Empezó entonces un toma y daca con continuas alternancias en el marcador, que se mantuvieron hasta el final del partido. Un triple de Hughes puso por delante al Lleida, pero Birgander se hizo fuerte en la pintura y dio un respiro a los visitantes con 4 puntos consecutivos.

El Joventut volvió a estirarse y se fue 9 arriba con un parcial de 0-9 (54-63). Un mate de Perrin sobre la bocina acortó distancias y llevó el partido al último cuarto con un ajustado 61-65.

Dos pérdidas de Ricky Rubio nada más comenzar el último cuarto permitieron a los de Gerard Encuentra volver a empatar y una canasta de Hughes culminó la remontada (67-65). La igualdad ya fue máxima. A falta de cuatro minutos el resultado era 77-77.

El Lleida entró en el último minuto 3 arriba y prácticamente sentenció el partido con triple de Batemon (87-81) a 50 segundos para el final. Alex Reyes puso emoción al anotar tres libres, pero Batemon certificó la victoria ilerdense con dos puntos más, hasta el 89-84 definitivo.

De esta manera, el Ilerna Lleida se coloca líder del grupo 2 de la Lliga Catalana, en el que además del Joventut está el Bàsquet Girona.

Los primeros clasificados de los grupos 1 y 2 jugará la final del domingo.

Ficha técnica:

Ilerna Lleida (18 + 20+ 23 + 28): Mcghee (14), Pauli (7), Hughes (11), Shurna (5), Perrin (13) -cinco inicial-, Batemon (15), Ejin (15), Diagne (-), Rodríguez (2), Sanz (5), Majauskas (-) y Torrens (-).

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Asisa Joventut (27 + 20 + 18+ 19): Rubio (13), Hakanson (7), Reyes (10), Sulejmanovic (11), Torres (2) -cinco inicial-, Ellis (7), Laprovittola (14), Nogués (2), Osayi (-) y Niebla (-), Birgander (10) y Chethan (8).