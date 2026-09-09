'Leyendas y Prodigios', mucho más que el torneo de ajedrez que destapó a Faustino Oro

Madrid alberga en estos días un torneo de ajedrez que se ha convertido en el centro de atención del tablero no solo en España. 'Leyendas y Prodigios cumple su segunda edición y se disputa entre el 7 y el 12 de septiembre con la presencia de Grandes Maestros como Faustino Oro, quien estrena este estatus, David Antón, José Martínez, Iván Sokolov, Diego Flores y 'Pepe' Cuenca. Sokolov llegó a estar el número 15 del mundo y es muy recordada su victoria sobre Kasparov en el torneo de Wijk aan Zee en el que 'El ogro de Baku' sumó 10 puntos de 13 y solo perdió con él. El torneo, que se celebra en esta ocasión con un formato de liga cerrada a doble vuelta, con seis jugadores y diez rondas, se disputa en la Nave Bellver, en el centro de Madrid.

Mucho más que un torneo de ajedrez

Podría decirse que 'Leyendas y Prodigios' es mucho más que un torneo de ajedrez al uso. Los organizadores fueron Mariano Sigman, Pepe Cuenca, rostro muy conocido en la divulgación ajedrecística, y David Martínez. Martínez, más conocido en el mundo del tablero como 'El Divis', es además de ajedrecista un popular youtuber que ha convertido su canal en un lugar de paso obligado para los seguidores del ajedrez. Si Cuenca es un gran divulgador, además de un excelente jugador, y 'El Divis' es la cabeza pensante, la tercera pata del banco es Mariano Sigman, neurocientífico y divulgador argentino que está detrás de la dimensión filosófica de un torneo que no solo busca medir a diferentes generaciones de ajedrecistas, va más allá y se pregunta: ¿Qué ocurre dentro de la cabeza de un ajedrecista mientras decide un movimiento? Eso explica la creación de 'El Confesionario'.

Leyendas y Prodigios / L y P

Los organizadores idearon una habitación, a la que llamaron 'El Confesionario', en la que los jugadores pueden entrar durante las partidas abandonando momentáneamente la mesa para explicar ante una cámara qué movimientos y tácticas están pensando. El rival no puede escuchar esos comentarios, pero eso dispara el interés y es muy atractivo didácticamente hablando para los seguidores. Además, la Nave Bellver es un espacio totalmente diferente a los solemnes espacios donde se ha jugado al ajedrez históricamente. Un espacio diáfano y moderno donde hay speakers que narran las partidas, música en directo y un ambiente increíble que convierte la visita en una experiencia atractiva para quienes juegan y para el público. Un camino hacia el entretenimiento que ha emprendido 'El Divis' sacando el ajedrez de sus cánones tradicionales y siguiendo la senda que también postula el multicampeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen.

Este singular torneo arrancó el año pasado con la idea de enfrentar a generaciones distintas sentando frente a grandes maestros y jóvenes talentos. La primera edición se disputó entre el 17 y el 25 de septiembre de 2025, en el mismo espacio, y tomaron parte cinco grandes maestros y cinco maestros internacionales. En la nómina de participantes aparecían nombres ilustres como el peruano Julio Granda, el actual campeón de España Alan Pichot o los jóvenes Faustino Oro, Lu Miaoyi o Ilan Schnaider, que ha logrado hace unos días su primer norma de Gran Maestro. Oro, que cuenta con 'El Divis' entre su equipo de preparadores, se convirtió en el primer gran protagonista de la primera edición. Los jóvenes no acudían solo a medirse a grandes rivales: su intención era conseguir una norma de Gran Maestro. Para ello necesitaban sumar 6 puntos de 9. Y Faustino Oro consiguió la norma, lo que disparó la atención sobre el argentino y disparó la visibilidad del torneo.

El 'nacimiento' de Oro

Cuando Oro aterrizó en Madrid para disputar la primera edición era Maestro Internacional. En septiembre de 2025 tenía 11 años y su Elo era 2464. En las cuatro primeras partidas se deshizo de Pepe Cuenca, David Lariño, Lu Miaoyi y Diego Macías. Cuatro partidas, cuatro victorias. Faustino dejó de ser visto como un niño y comenzó a vislumbrarse en él al competidor de primer nivel que es. En la sexta partida se midió a Alan Pichot, al que doblegó llegando a situarse líder del torneo por delante del propio Pichot y de Granda con 5,5 puntos de 6, al tiempo que lograba algo histórico: superar los 2500 puntos Elo con 11 años.

Oro y Granda, en la partida en 'Leyendas y Prodigios' / LyP

Oro necesitaba medio punto y le restaban aún tres partidas. Pero en la primera, ante el Gran Maestro cubano Omar Almeida, firmó las tablas y sumó ese medio punto que le otorgaba la primera norma para convertirse en Gran Maestro. Proceso que ha completado en los meses posteriores llegando a esta segunda edición de 'Leyendas y Prodigios' ya con ese estatus y convirtiéndose en el segundo ajedrecista más joven de la historia en lograrlo. Faustino remató el torneo con unas tablas con Julio Granda, 58 años entonces, para ganar la competición liderando la tabla con 7,5 puntos, uno y medio más que Pichot y Granda.

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En esta segunda edición el formato hace que el torneo sea más complicado porque los participantes juegan diez partidas en seis días. Lo que introduce un elemento nuevo: la resistencia. En esta nueva edición, 'Leyendas y Prodigios' ha seguido evolucionando y ha creado 'El Ascenso', una segunda competición en la que diez jugadores jóvenes compiten con una oposición de alto nivel para conseguir normas de GM y MI. Entre los participantes aparecen talentos como Sarbartho Mani, Marc Barceló, David Lariño, Nadya Toncheva, Marta García o Francisco Fiorito. Mani y Barceló ocuparon en agosto los números 1 y 2 del mundo en categoría sub-10 en la lista FIDE. Lo que da una idea del nivel del cuadro.