Hoy se atreve todo el mundo, por Juan Cruz Ruiz

Lo dijo Flaquer a poco de empezar el partido, cuando ya el Barça se había hecho dueño de todo, y sobre todo de la calidad con la que ahora, desde hace tiempo en realidad, se planta el equipo en la pantalla del juego. Dijo el sobresaliente narrador: “Hoy se atreve todo el mundo”.

Es mucho más que un club, evidentemente. El entrenador, por ejemplo, sabe más que el largo pasado de enseñanzas que anima al Barcelona de siempre a ser el Barcelona de hoy. Juegan otros, pero estos son como aquellos que jugaban cuando nosotros veíamos jugar a Kubala, o a Ramallets. Una gozada. Recién nacidos que eran cuando vinieron al fútbol son ahora los jugadores que le dan al Barça la vitola de lo que hoy se manifiesta como si ya estos lo hubieran vivido en la cuna.

Lo que ocurre con el Barça hoy es mucho más que fútbol: entra al campo, con los que fueran, y de pronto ese Barça de ahora es aquel Barça de los tiempos mejores de los distintos equipos de la historia. Todos son muy jóvenes, salvo excepciones que también parecen rejuvenecidas. Pero lo cierto es que parece que dentro de la Masia, o de donde vengan, han alcanzado un máster de estar, y de ser, que vale por años y años de vivir en el mundo azulgrana.

Da gusto ver, como diría Flaquer, cómo se han adaptado, los que acaban de venir, como Rodri, y los que llevan ahí un par de años. Tanto Lamine como Pedri, pongo por casos, arrancan como si un silbido muy antiguo los hubiera vestido de Luis Suárez, o de los dos 'luissuáres' que ha habido en este equipo en el que los genios parecen, y ojalá sea así, haberse clonado.

Hoy se atreve todo el mundo, exactamente, porque los jugadores, los antiguos y los nuevos, como ocurre con Adeyemi, salen al campo con la lección aprendida, con una rapidez que parece que viene de los campos pequeños en los que se hicieron grandes. Son ya, y acaban de despertarse al templo del Barcelona, más que futbolistas. Raphinha ya se hizo del campo, y ya son sus compañeros los que saben por dónde va a ir él y por dónde no deben ir los otros. Qué futbolista. Y Lamine, cómo no.

Ver jugar a esta gente es como ver escribir de fútbol, por ejemplo, a Manuel Vázquez Montalbán.