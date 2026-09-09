Hay veces, Carlitos, que se gana más perdiendo que ganando

Por qué siempre hay que ganar. A veces, ganas perdiendo. A veces, incluso perdiendo, cayendo, te retiras con el corazón más gordo y tu ego reconstruido.

Es posible que ese inmenso Carlitos Alcaraz, que cayó frente a una “bestia”, como le llamó él, a Benjamin Shleton, 23 añazos contra 23 añitos, haya experimentado una enorme subidón de autocomplacencia, orgullo y seguridad al mismo nivel que si hubiese ganado ese partido de madrugada.

Como le dijo no hace mucho uno de sus mecánicos a Marc Márquez “gana el que más resiste, no el que más tiene”. Alcaraz tiene mucho más que Shleton y resistió tanto como el estadounidense, pero solo podía ganar uno.

Los dos llevaron el partido hasta el largo y nuevo desempate del quinto set y los dos pilotaron a más de 150 kilómetros por hora en cada saque. Los dos creyeron haber ganado en algún momento, sí, sí, Alcaraz lo pudo hacer en el ‘tie break’ final y los dos pensaron que el rival se lo merecía tanto como él.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Benjamin Shelton. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Es más, pagaría por saber que le dijo Carlitos a Benjamin en la red cuando ambos se abrazaron. Fue más un discurso del perdedor hacia el ganador, más una felicitación larga y elogiosa (fijo que le dijo “siguele dando duro, que te vas a llevar el torneo”) que un simple “congratulations”, fue, sin duda, el reconocimiento del campeón al aspirante. El abrazo de dos héroes, de dos gladiadores.

Cuando se pierde como ha perdido esta madrugada Alcaraz, se gana muchísimo. Se gana en señorío, se gana en orgullo, se gana en honestidad, se gana como deportista y se triunfa como persona. Alcaraz demostró, en la calurosa, caliente y, a veces, absurda madrugada de NY, que está hecho del material con el que se hace los sueños.

Regresaba de una lesión que retira a muchos deportistas y él apareció en Nueva York dispuesto a defender su título, su cetro. Volvía de 139 días sin jugar, más de cuatro meses y medio, y se enfrentó a la ‘bestia’ a la que por poco le gana. Vuelves de una grave lesión y lo haces, ni más ni menos, que en un Grand Slam, ante 23.800 gargantas (casi) rivales y sin el ritmo de haber jugado, antes, otros torneos. Y pierdes, sí, pero después de haber sido protagonista de una oda tenística que duró cuatro horas y media.

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Como dijo el murciano al abandonar la pista, entre el clamor popular de un público entregado a Benjamin pero atónito ante la proeza de Carlitos, “me voy con la cabeza alta, contento y sano”. ¿Qué más se le puede pedir a un campeón que lo ha dejado todo en la pista y que ha levantado a los espectadores de sus asientos en decenas de ocasiones? Nada, felicidades, campeón y que te vaya bonito.