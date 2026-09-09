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Flick explica el avasallador inicio del Barça: "Estamos trabajando muy duro"

La crónica: Un Barça en estado de gracia ilumina Europa

La contracrónica: Raphinha canaliza la rabia del Balón de Oro con otro doblete

Hansi Flick observa la celebración entre Lamine y Raphinha tras el cuarto gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord en el Camp Nou.

Hansi Flick observa la celebración entre Lamine y Raphinha tras el cuarto gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord en el Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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"No quiero transmitir que no estoy contento, porque estoy muy, muy contento", tuvo que aclarar Hansi Flick al ver que su discurso tras el 5-1 sobre el Feyenoord, en la cuarta goleada por cinco tantos en cuatro partidos, no transmitía alegría ni mucho menos euforia. Sin una sonrisa ni júbilo alguno, tal que temiera que ese inicio demoledor del Barça, líder en la Liga y en la Champions, será efímero.

Y no tiene motivos para preocuparse. En sus planes, dijo semanas atrás, preveía que la mejor expresión del Barça se vería después del parón de selecciones, a comienzos de octubre. Flick explicó los motivos de la fantástica versión que está ofreciendo el equipo, la mejor de sus tres años: "Estamos trabajando muy duro en los entrenamientos".

Hansi Flick, bajo la tormenta en los compases iniciales del Barça-Feyenoord.

Hansi Flick, bajo la tormenta en los compases iniciales del Barça-Feyenoord. / Jordi Cotrina / EPC

El buen ambiente

"Lo fundamental es cómo entrenamos. Es allí donde podemos aprender y mejorar, y con la calidad de los jugadores y la intensidad que muestran, podemos trasladar lo que hacemos en los entrenamientos a la competición", desgranó el técnico. que repitió varias veces que el equipo anda en un proceso ascendente. "Todavía veo cosas que podemos mejorar".

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Además de la competitividad, con todas las posiciones dobladas, Flick quiso subrayar el buen ambiente del equipo. Él va dando cuerda a todos los jugadores, con constantes relevos en la alineación. Cinco cambios efectuó respecto a la alineación del 0-5 de Valencia, y vio marcar a Adeyemi y a Gabriel Jesús, el último fichaje. Y a Lamine Yamal, que daba muestras de fastidio antes de ejecutar de maravilla una falta directa. "Es un futbolista especial", dijo, antes de considerar que se merecía el Balón de Oro. Al que no puede aspirar Raphinha, su discípulo más fiable.

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