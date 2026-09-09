CHAMPIONS LEAGUE
Ferran Torres firma un 'hat trick' y Dembélé un doblete en el demoledor estreno del PSG en la Champions
El exazulgrana Dro disputó los 90 minutos con el equipo parisino ante el Slavia de Bratislava (6-1)
Ferran Torres, con tres goles, Ousmane Dembélé, con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026). Dro, el exjugador del Barça, disputó los 90 minutos.
Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich.
Tras el abultado resultado, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.
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