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La compra del Eldense resucita la eterna rivalidad Messi-Cristiano

El argentino pasará a ser el propietario azulgrana y el portugués posee el 25% del accionariado del Almería, club también de Segunda División

El Eldense se convertirá en el quinto club de Messi: así es su imperio futbolístico

Messi y Cristiano Ronaldo se saludan en un amistoso entre Portugal y Argentina de 2014

Messi y Cristiano Ronaldo se saludan en un amistoso entre Portugal y Argentina de 2014 / Nigel Roddis

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David Marín

Alicante
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La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es, posiblemente, la mayor que ha habido en la historia del fútbol mundial, tanto por el nivel individual y colectivo alcanzado por ambos futbolistas como por la longevidad de sus respectivos reinados, que coincidieron además con sus estancias en Barcelona y Real Madrid, dos de los clubes con más impacto mediático en el planeta.

Los años y la "retirada" de ambos a Estados Unidos y Arabia Saudí apaciguó una rivalidad que todavía se mantiene en la distancia, pese a que tanto Messi como CR7, a nivel de clubes, hace tiempo que no compiten al máximo nivel. Ahora, con la inminente compra del Eldense por parte del crack argentino y de una manera totalmente inesperada, los caminos de dos de los mejores futbolistas de la historia se vuelven a cruzar... en Segunda División.

Messi y Cristiano, cara a cara durante un Clásico

Messi y Cristiano, cara a cara durante un Clásico / EFE

En cuanto se oficialice la compra del Eldense por parte de Messi, el exfutbolista del Barça y ganador de ocho Balones de Oro pasará a ser la principal cara visible de una entidad centenaria que esta temporada ha regresado al fútbol profesional, tras el ascenso obtenido desde Primera Federación. En la categoría de plata del balompié nacional coincidirá con el Almería... club del que Ronaldo es accionista desde hace un tiempo.

El vínculo entre Ronaldo y el Almería se fraguó a través de una de las renovaciones del luso con el Al Nassr, donde milita desde 2023, tras su exitosa carrera en Europa en Real Madrid, Manchester United y Juventus. La propiedad de la entidad indálica, de origen saudí, mantiene vínculos directos con la del equipo actual de CR7, que aceptó entrar en el accionariado del Almería, con un porcentaje bastante elevado (25%) aunque minoritario.

Los nuevos pasos de la rivalidad

Ronaldo no es el propietario del Almería, como todo apunta que lo será Messi del Eldense, pero el pique será inevitable de resucitar. Una rivalidad histórica cuyo primer enfrentamiento directo tendría lugar el próximo mes de mayo, en el duelo correspondiente a la jornada 37 de liga que medirá a los dos clubes en el Nuevo Pepico Amat. Habrá que esperar tanto porque rojiblancos y azulgranas ya se vieron las caras en el estreno del campeonato, el pasado 17 de agosto, con goleada andaluza por 3-0.

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Messi y Cristiano Ronaldo posan juntos en la presentación de la gala del Balón de Oro de 2017 / EFE

Messi y Cristiano Ronaldo se han enfrentado a nivel de clubes en un total de 34 ocasiones. El futuro propietario del Eldense lo ha hecho defendiendo siempre la camiseta azulgrana del Barça (ahora mantendrá colores), mientras que el portugués lo ha hecho jugando para Manchester United, Real Madrid y Juventus. El balance en esos duelos directos como futbolistas es de 15 victorias para Messi, 10 para Ronaldo y 9 empates. Ahora, como empresarios futbolísticos, se escribirán nuevos episodios de esta rivalidad histórica.

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