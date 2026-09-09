Tenis
Carlos Alcaraz, tras su eliminación en el US Open: "Me voy sano y con una sonrisa, esto es lo que necesitaba"
Shelton derriba a un heroico Alcaraz en una oda al tenis
Efe
El tenista español Carlos Alcaraz valoró este miércoles su paso por el Abierto de Estados Unidos tras su lesión de casi cinco meses y dijo irse "sano y con una sonrisa", después de caer eliminado en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton.
"Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba", aseguró Alcaraz en declaraciones a periodistas una vez terminado su partido, en plena madrugada de Nueva York.
Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico de cuartos de final que duró 4 horas y 28 minutos contra un rival al que definió como "una bestia físicamente".
"Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", insistió Alcaraz.
Ganas de volver a casa
El murciano, campeón en Nueva York en 2025, también dijo irse "con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina".
"Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos", dijo el de El Palmar.
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