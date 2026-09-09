El Barça justifica su obsesión por la Champions

Si el fútbol es un estado de ánimo, el Barça de Flick es la embriaguez de quien se sabe poderoso y es consciente de sus poderes, como aquel súper héroe que una vez superada la fase de negación de una realidad descubierta, acepta con autoridad su nuevo lugar en el mundo. El del Barça, este 3.0 de Hansi, es el de ser, este inicio de curso, el equipo que mejor y más está jugando al fútbol. Uno que no necesita pisar el acelerador como el de antaño para que sus victorias nazcan de la intensidad sostenida, sino de la sabiduría ya almacenada de un equipo que aspira justamente a eso: a medir riesgos y su propia intensidad en base a momentos y rivales para saber ganar aún cuando todo va a otras pulsaciones. De eso va el Pedri - Rodri, que lejos de disputarse el cetro a mayor dominador han venido a ser esa mesa puesta por navidad. En la abundancia y la tranquilidad está el secreto.

Lamine Yamal felicita a Raphinha por su primer gol ante el Feyenoord. / Jordi Cotrina

El Mundial, para quienes analizamos, es siempre un punto de no retorno para aquellos que lo ganan. Hay una inclinación, un ascenso o una caída, que aunque al principio sean invisibles, siempre se muestran al público. Cubarsí y Lamine tuvieron torneos diferentes, uno siendo el mejor joven y el otro entre molestias y un rendimiento alejado de la purpurina y las luces. En Pau ha habido una remasterización de su juego, una toma de conciencia plena de sus facultades, agudizando sus aptitudes defensivas ya élite para llevarlas a otra esfera. Es un central que ya anticipa y cuida antes de actuar. Algo extraño en jugadores menores de 25 años. Y tiene 19.

Y Lamine, que siempre merece las preocupaciones del culé que antes de disfrutar ve siempre la herida, está a ese nivel de disfrute que le permite esperar al rival, a su espalda, para tirarle un caño con la suela de la bota. En el regodeo su talento llega a cotas inigualables para el resto. Hasta marca faltas, abriendo barreras como Moisés los mares.

Flick ve en Raphinha su Barça narrado sin palabras. Solo con gestos, movimientos y una cinética que obliga al resto a tomarlo como ejemplo, incluso a quienes no viven cerca, como Mbappé, que se alejó diciendo que él marca más. Habrá que ver si de 9 Raphinha no le supera, pues con este nivel de juego que se transforma en ocasiones, el brasileño ve como sus virtudes quedan enfocadas a dos preceptos: desmarcarse y ser certero. Justo lo que Rapha mejor gestiona, participando menos pero más cerca del área, donde su fiabilidad en el golpeo, como un rayo, es altísima.

El jugador del Barcelona Lamine Yamal y el jugador del Feyenoord Tsuyoshi Watanabe, durante el partido de Liga de Campeones entre el Barcelona y el Feyenoord, este miércoles en el Spotify Camp Nou en Barcelona. / Alberto Estevez / EFE

El último invento de Flick ha sido el de decir las cosas por su nombre, sin buscar impostar etiquetas. Ser un 9 no es solo haber jugado de 9, sino sentirlo. Vivirlo. Y eso se tiene que detectar y saber ver en el otro. A Hansi no le trajeron un delantero centro y él, lejos de la lamentación, ha convencido a su alter ego para que lo sea.

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La Champions ya no es una música de fondo, un ruido blanco que molesta, es una obsesión que entrenador y jugadores han situado al centro del debate, marcando así el relato que perseguirá a este Barça que ahora, de forma clara, ha entrado en la adultez. Ya no son sueños de niño, sino objetivos del que se ve capaz porque sabe del talento y el poder que posee. La única realidad es que el FC Barcelona nunca estuvo tan cerca de ser candidato, de aspirar a que el sueño sea realidad, desde que la razón de Messi se imponía por encima de cualquier otra cosa. Hay una plantilla abundante, rica y comprometida y un entrenador que ha logrado que su idea sea también la del resto. Quién convence es aquel que no necesita imponer, sino tan solo mostrar.