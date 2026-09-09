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LIGA DE CAMPEONES
Barcelona - Feyenoord de Champions, en directo: Flick introduce cinco cambios
Alineación azulgrana: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Olmo, Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.
El FC Barcelona estrena la nueva temporada de la Champions ante el Feyenoord a las 18.45 horas. A continuación la narración en directo del partido en el Camp Nou.
M. 22. Golazo de Adeyemi! Con la derecha, desde fuera del área, ha pegado un trallazo que se ha colado por la escuadra. Menuda carta de presentación en el Camp Nou (2-0).
M. 20. El Feyenoord reclama sin mucho ímpetu en una caída en el área del Barça.
M. 13. Controla el Barça el partido. La movilidad de los jugadores barcelonistas enloquece al equipo neerlandés. Sigue el 1-0.
M. 5. Jugada de enorme habilidad de Raphinha tras una dejada de Lamine Yamal. El brasileño estuvo muy astuto y anotó su sexto gol de la temporada. Ni la fuerte lluvia pareció molestarle en el primer gol europeo del Barça.
M. 3. GOOOOL del Barça! Gol de Raphinha. Primera ocasión y primer tanto (1-0).
Empieza el partido.
En el palco se han distribuido paraguas para protegerse de la lluvia. Recuérdese que la zona noble está aún al descubierto.
Suena el himno y salen los jugadores al terreno de juego. Todo preparado para que empiece el encuentro. Poca gente en el Estadi a la vista del agua que cae.
Fermín, que hoy se sentará en el banquillo, ha atendido a Movistar: "No tenemos que estar obsesionados pero nos hace mucha ilusión ganar la Champions. Damos valor a todas las competiciones aunque la Champions es especial y tenemos muchas ganas de ganarla. Quería sacarme la rabia de los últimos tres meses y demostrarla en el campo". Y sobre la suplencia, ha indicado: "Somos el mejor equipo y el mejor club. La competencia es normal ".
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