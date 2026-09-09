Barcelona - Feyenoord de Champions, en directo: Flick introduce cinco cambios

Fermín, que hoy se sentará en el banquillo, ha atendido a Movistar: "No tenemos que estar obsesionados pero nos hace mucha ilusión ganar la Champions. Damos valor a todas las competiciones aunque la Champions es especial y tenemos muchas ganas de ganarla. Quería sacarme la rabia de los últimos tres meses y demostrarla en el campo". Y sobre la suplencia, ha indicado: "Somos el mejor equipo y el mejor club. La competencia es normal ".