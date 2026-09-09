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Barcelona - Feyenoord de Champions, en directo: Flick introduce cinco cambios

Alineación azulgrana: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Olmo, Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Raphinha celebra el primer gol del Barça ante el Feyenoord junto a Koundé.

Raphinha celebra el primer gol del Barça ante el Feyenoord junto a Koundé. / LLUIS GENE / AFP

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El FC Barcelona estrena la nueva temporada de la Champions ante el Feyenoord a las 18.45 horas. A continuación la narración en directo del partido en el Camp Nou.

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