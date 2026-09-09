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Fútbol

Aplazado el Barça-Feyenoord de la 'Champions' juvenil debido a la alerta por lluvias

El partido, previsto para este miércoles a las 12.00 h., se jugará este jueves a partir de las 9.30 h.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

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Barcelona
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El partido entre el Barcelona y el Feyenoord de la Liga de Campeones juvenil, previsto para este miércoles, se disputará finalmente el jueves 10 de septiembre, a las 9.30 horas, debido a la alerta por lluvias intensas en varias comarcas barcelonesas.

Así lo informó la entidad azulgrana en un comunicado, en el que precisó que la decisión se tomó atendiendo a las previsiones meteorológicas y al aviso emitido por Protección Civil de la Generalitat de Catalunya.

En este sentido, el gobierno catalán ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) ante la previsión de precipitaciones intensas durante este miércoles en varias zonas del litoral catalán.

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El Barça-Feyenoord, correspondiente a la primera jornada de la 'Champions' Juvenil, debía disputarse este miércoles, a las 12.00 horas, en el Estadio Johan Cruyff, que está ubicado en Sant Joan Despí (Barcelona).

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