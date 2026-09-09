Alfaro confirma el principio de acuerdo de Messi para adquirir el Eldense y pide prudencia hasta que se cierre la operación

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha acogido con satisfacción, aunque con prudencia, el principio de acuerdo alcanzado por Leo Messi para adquirir el Club Deportivo Eldense. La operación, pendiente todavía de los últimos trámites legales y contractuales, supondría la llegada del astro argentino a la propiedad del club azulgrana.

Ante el calado internacional que ha adquirido la noticia, Alfaro ha contactado con el gabinete de Messi que está al frente de la operación, después de la reunión que mantuvo hace unos días con la todavía presidenta del club, Carolina Holguín, quien le trasladó su intención de vender la entidad.

"Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término", ha indicado el alcalde.

Alfaro ha añadido que "en cualquier caso tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular".

El apoyo municipal al Eldense

El primer edil ha puesto en valor el apoyo que el Ayuntamiento ha brindado a la entidad azulgrana durante los últimos doce años para estabilizar su gestión y contribuir a su crecimiento, que tuvo uno de sus principales hitos con el regreso a Segunda División en 2023 después de seis décadas fuera de la categoría.

A juicio de Alfaro, este respaldo continuado al Eldense, tanto económico como deportivo e institucional y mediante la cesión y adecuación de instalaciones municipales, ha contribuido a dotar al club de una estructura sólida y a convertirlo en un proyecto atractivo para inversores.

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El Ayuntamiento mantiene, no obstante, una postura prudente a la espera de que la compra de Messi termine de concretarse formalmente. "Vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos antes de hacer una valoración más amplia. Pero estamos muy felices, la verdad", ha concluido el alcalde.