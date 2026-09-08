Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISACatalunya informe PISABegoña GómezSecuestro GavàCeutaLluvia CatalunyaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

Fútbol

El Como renueva a Roberta Picchi (34 años) tras ser diagnosticada de un cáncer de mama

La futbolista de 34 años se centrará a partir de ahora en su recuperación

Roberta Picchi, futbolista del Como.

Roberta Picchi, futbolista del Como. / @Como_1907

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Roma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Como 1907 femenino renovó hasta 2028 el contrato de la italiana Roberta Picchi como gesto de apoyo a su delantera, quien fue diagnosticada de cáncer de mama.

"Todo el Como 1907 se une a Roberta y a su familia, ofreciéndoles todo el apoyo necesario. En el marco de este compromiso constante, el club también ha renovado el contrato de Roberta hasta el final de la temporada 2027/28", informó el Como.

Picchi, de 34 años y en el club 'lariani' desde hace una temporada, iniciará también un tratamiento terapéutico con el equipo médico del club en colaboración con los equipos de especialistas encargados de su tratamiento.

La jugadora, que militó en el Orobica Bergamo, Lumezzane y Verona antes de recalar en el Como, fue diagnosticada con un carcinoma de mama, por lo que se mantendrá alejada de los terrenos de juego para centrarse en su recuperación.

"Pedimos que se respete su privacidad", concluyó el club.

Noticias relacionadas

cee/fc

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fútbol en català' cumple 50 años con un Puyal, su creador, en paradero desconocido
  2. El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias
  3. Un parque de atracciones en el Camp Nou: el Barça busca potenciar los ingresos de ocio de la mano de una empresa israelí
  4. Samuel Antuña, cirujano de Márquez: 'Clínicamente es difícil entender cómo está ganando Marc
  5. Maica García, la campeona olímpica a la que el Sabadell ha descartado tras ser madre: 'Es muy doloroso. Con mi embarazo, mi contrato debía prorrogarse. La ley hay que cumplirla
  6. Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado
  7. La Vuelta 2027 comenzará en Padrón y acabará en Madrid
  8. El Barça promueve una campaña en favor del catalán con la implicación de varios jugadores del primer equipo

El Como renueva a Roberta Picchi (34 años) tras ser diagnosticada de un cáncer de mama

Zverev acaba con un Darderi que reacciona tarde en el US Open

Zverev acaba con un Darderi que reacciona tarde en el US Open

Coco Gauff derrota a Jovic y se enfrentará a Andreeva en cuartos del US Open

Coco Gauff derrota a Jovic y se enfrentará a Andreeva en cuartos del US Open

Ecclestone (95 años) niega haber sido detenido tras ser interceptado con una escopeta: "Era para tiro al plato"

Ecclestone (95 años) niega haber sido detenido tras ser interceptado con una escopeta: "Era para tiro al plato"

Fausto Blanco: «Subir quince metros en menos de cinco segundos impresiona»

Fausto Blanco: «Subir quince metros en menos de cinco segundos impresiona»

Rodri se sorprende con el Valencia: "Son muy malos, tío, son malísimos"

Moeve Fútbol Zone 2x02: revive el análisis de la jornada y el debate tras el cierre del mercado

Moeve Fútbol Zone 2x02: El Barça da un golpe encima de la mesa y aleja al Madrid