El Como renueva a Roberta Picchi (34 años) tras ser diagnosticada de un cáncer de mama

El Como 1907 femenino renovó hasta 2028 el contrato de la italiana Roberta Picchi como gesto de apoyo a su delantera, quien fue diagnosticada de cáncer de mama.

"Todo el Como 1907 se une a Roberta y a su familia, ofreciéndoles todo el apoyo necesario. En el marco de este compromiso constante, el club también ha renovado el contrato de Roberta hasta el final de la temporada 2027/28", informó el Como.

Picchi, de 34 años y en el club 'lariani' desde hace una temporada, iniciará también un tratamiento terapéutico con el equipo médico del club en colaboración con los equipos de especialistas encargados de su tratamiento.

La jugadora, que militó en el Orobica Bergamo, Lumezzane y Verona antes de recalar en el Como, fue diagnosticada con un carcinoma de mama, por lo que se mantendrá alejada de los terrenos de juego para centrarse en su recuperación.

"Pedimos que se respete su privacidad", concluyó el club.

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