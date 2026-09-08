Mourinho mete el dedo en el ojo a los árbitros, pero ¿tendrá respuesta?

¿Qué les dije? ¿Qué les comenté en mi artículo de ayer? ¿Se acuerdan? Les dije que el fútbol, el campeonato, LaLiga, el Barça, el Real Madrid, estaban creando un ambiente, un escenario, propicio para que José Mourinho abandonase el buenismo con el que se ha presentado en esta nueva etapa en el Real Madrid y empezase a poner el grito en el cielo y el dedo en el ojo, como es costumbre en él, como lo recordamos todos por estos lares. ¿A qué sí? Se acuerdan, ¿verdad?

Eran las 06.00 horas de la mañana de ayer cuando publicaba ese comentario, pues bien, siete horas más tarde, en la conferencia de prensa previa al primer partido de la Champions, Real Madrid-Inter, ‘Mou’ ya fue ‘Mou’, ya es ‘Mou’, demostrando que, como me temía (o no lo temía, simplemente sabía que iba a ocurrir y espérense), la gente no cambia. Y ‘Mou’, menos.

La maldad de ‘Mou’ fue muy superior a lo esperado. Todos aquellos que llevan semanas, insisto, en los medios periodísticos madrileños, contando las bondades de ‘Mou’, por ejemplo, que convive con Espí y Cucurella en Valdebebas ¡menuda bondad! o que ha conseguido que todos coman juntos en la Ciudad Deportiva ¡menuda conquista!, de pronto se dieron de bruces con el auténtico Mourinho, perdón, con el ‘Mou’ de siempre, nada del ‘The Special One’.

Digo que fue más fuerte de lo esperado porque el tipo es tan pillo que, incluso, manipuló una pregunta de un periodista para responder lo que llevaba tiempo deseando contestar, “pero, como no me hacen la pregunta, voy y cojo la tuya, perdona, ¿eh?, para contar lo que quiero contar”.

José Mourinho, en el partido Espanyol-Real Madrid. / QUIQUE GARCÍA / EFE

Y ¿qué quería contar el hombre?, pues, sencillamente, que en La Cartuja les robaron. Y va y le mete el dedo en el ojo, muy suyo eso, ya saben, a los árbitros de La Cartuja. Y dice, así, a las bravas, con dos, que los árbitros o no saben el reglamento “y, entonces, bueno”, o no quisieron que se repitiese el penalti y, entonces, “eso sí me preocupa”. Volvió el señor de los “¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?”

El caso es que el que no se sabe el reglamento es José Mourinho. El penalti no se repitió porque no se debió repetir. La norma, explicada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), en la web de la Federación Española de Fútbol, días antes de que empezase LaLiga, dice que si el futbolista, es decir, el pillo de Bartra, no tiene el pie pisando el césped del área cuando Mbappé lanza el penalti, no debe repetirse. Los árbitros sí sabían esta norma (otra cosa es que sea absurda, la discutamos o propongan cambiarla), el que no tiene ni idea del reglamento es ‘Mou’.

Estaría bien que Francisco Soto, el presidente de los árbitros, le dijese a José Mourinho que el que no conoce el reglamento es él y que, si alguien estuvo fallón, en La Cartuja, no fueron sus colegiados sino los delanteros blancos, que hasta fallaron un penalti.

Y es, ahora, cuando quiero ver a Francisco Soto, presidente del CTA, escribirle una carta a ‘Mou’, hacer un comunicado, protagonizar una rueda de prensa, lo que sea, para decirle al técnico del Real Madrid que si alguien se equivocó en La Cartuja fueron sus futbolistas por desaprovechar tantas ocasiones de gol e, incluso, un penalti y no los árbitros, que sí se sabían la regla.

Cuando alguien señala como corruptos (“si no quisieron pitarlo, es todavía peor”) a los árbitros, su presidente tiene que defenderlos, pero me temo que no lo hará. No creo que Soto esté para defender a los árbitros. Esta es una ocasión fantástica para demostrar que me equivoco. Las dudas que plantea ‘Mou’ sobre la honradez de los colegiados del Betis-Real Madrid merecen una respuesta contundente del CTA, sobre todo, insisto porque todo el mundo, menos el ‘Mou’ follonero (perdona, Jordi), supo, inmediatamente, por qué no debía repetirse el penalti.

Claro que, luego, salió Kylian Mbappé y todavía fue más chulo que su entrenador. Se autoproclamó el mejor futbolista del mundo, dijo merecer el Balón de Oro y menospreció a Raphinha y Dembélé, porque “yo hago cosas que ellos no hacen”.

Noticias relacionadas

Les dije que esto se iba a calentar. Les dije que este Real Madrid, el de los dos ‘nadapletes’ seguidos, nos iba a divertir. Y solo han pasado cuatro jornadas de Liga. Pero, claro, ya han perdido.