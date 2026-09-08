Fútbol
Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense tras la compra del Cornellà
El astro argentino expandirá sus inversiones en el fútbol, esta vez con el equipo alicantino de la Segunda división española
El futbolista argentino Leo Messi ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del Eldense para convertirse en el máximo accionista del club alicantino, de LaLiga Hypermotion, informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.
De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España.
La operación podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'.
Pendiente de la autorización del CSD
Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).
El CD Eldense, que acaba de subir esta temporada a Segunda división y que, hasta la fecha, está teniendo un mal inicio de temporada (dos puntos en cuatro jornadas y sin entrenador tras el despido del técnico Claudio Barragán), forma parte, desde 2025, de un grupo inversor internacional de origen colombiano-americano, bajo el mando del empresario Juan Carlos Trujillo.
Contrato con Inter Miami hasta 2028
Messi, a sus 39 años y después de haber anunciado su retirada de la selección argentina, continúa con su carrera profesional en activo con el Inter Miami, con quien tiene contrato hasta 2028.
Mientras tanto, continúa implicado en su tarea de impulsar a la UE Cornellà, el club del Baix Llobregat que adquirió el pasado mes de abril y que milita en el grupo catalán de Tercera RFEF.
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