Maica García, sobre la maternidad en el deporte de élite: "Quien quiera ser madre debe poder serlo libremente cuando realmente crea que es su momento"

Ser madre y deportistas. Es una nueva realidad para muchas mujeres que se dedican al deporte de élite. Ellas demandan recursos pero no siempre las instituciones repsonden a tiempo. Maica García (Sabadell, 1990) se ha encontrado con una situación dolorosa. La waterpolista ha dejado de ser jugadora del CN Sabadell, entidad de la que ha formado parte más de 30 años. En una entrevista en exclusiva a este medio, Maica cuenta como han sido los últimos meses así como es realmente la maternidad conjungada con el alto rendimiento.

La maternidad en el deporte sigue planteando muchos retos. Hemos vivido muchos casos de diferentes deportistas: ahora mismo está el de Marta Corredera, que tampoco pudo continuar; otros casos han ido bien, como el de María Alharilla o el de Ona Carbonell, que pudo llegar a conciliar, aunque también hubo un punto de denuncia. Tú, que formas parte de este grupo cada vez más grande de madres deportistas, ¿cómo ves la maternidad en el deporte? ¿Existe realmente la conciliación?

Es que es la palabra que tenemos aquí muy interiorizada ya, y más cuando estás en la situación de ser madre. Creo que todavía falta mucho. Evidentemente, las deportistas que somos madres, o las madres deportistas, queremos tener más facilidades. Al final, que no sea todo un impedimento. Queremos ser libres para decidir cuándo ser madres, poder tener una buena preparación para cuando queramos volver, que se nos ayude, se nos cuide y se nos respete también. Evidentemente, la parte legislativa hay que cumplirla. Después está toda la parte de conciliación: el tema de la lactancia, poder viajar con tu bebé, poder entrenar y tener un horario conveniente, tener más flexibilidad en ese sentido... También sería muy positivo para nosotras. Está también todo el tema de las ayudas, que, evidentemente, ya tenemos, pero creo que tampoco llegan a todos los niveles de deportistas, porque quizá están llegando solo a la élite y hay muchísimas más madres deportistas que necesitan esas ayudas. Y podría hablar de muchísima más conciliación, de muchísima más normalización de la situación, porque también podría contarte barbaridades que he oído, comentarios del tipo: «Si tengo que ser madre, ya me retiro». Que todo eso se normalice muchísimo más también sería algo muy positivo para que las deportistas quieran ser madres y para que, cuando quieran hacerlo, sean libres de decidirlo.

Maica García, durante la entrevista exclusiva con ‘El Periódico’, tras su salida forzada del CN Sabadell después de convertirse en madre. / MANU MITRU / EPC

Justo esta semana coincide tu caso con otro gran tema relacionado con la maternidad y el deporte. Durante estos meses han ido saliendo diferentes iniciativas y ahora se ha anunciado la medida aprobada por la Federación Española de Fútbol para que las futbolistas puedan congelar óvulos si así lo desean. ¿Cómo ves esta medida? Porque ha sido muy controvertida. Hay gente que piensa que es una manera de retrasar la maternidad para prolongar la carrera deportiva y hay gente que lo entiende como un recurso más. ¿Tú cómo lo ves, siendo madre y teniendo una experiencia directa sobre este asunto?

Bueno, yo creo que, si ellas lo deciden libremente y dicen: «Mira, yo tengo claro que quiero congelar óvulos para más adelante porque ahora no estoy preparada o no es mi momento», lo puedo entender. Y que tengan esa herramienta creo que es algo positivo, pero siendo conscientes de la situación. Ahora bien, que quien quiera ser madre pueda serlo libremente cuando realmente crea que es su momento. Que haya una buena conciliación, que te respeten, que se respeten tus tiempos y que puedas vivir tu momento como madre y después volver al deporte sin ningún problema. Y, evidentemente, por parte de la Federación, que les den esa herramienta, pero sin ningún tipo de obligación.

Además, ya sois muchas las que habéis demostrado que se puede ser madre y deportista, deportista y madre. Ya no es aquello que me decías antes de «voy a ser madre y me retiro». Esa barrera ya se ha roto, pero aún faltan muchísimos pasos por dar.

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Sí, porque parece que la idea es esa. Lo que yo me encuentro en gran parte de la sociedad es: «Bueno, ya se retira, porque Maica ya es madre, ya lo ha ganado todo, ya tiene 35 años y se retira». Y yo digo: «En ningún momento he hablado de retirada». Yo estoy bien, estoy feliz, estoy contenta, me gusta lo que hago, sigo motivada, sigo rindiendo. ¿Por qué me tengo que retirar si sigo teniendo ganas y rindiendo? Entonces, claro, son muchos los mensajes negativos que recibimos a veces las mujeres: que no es tu momento, que primero es esto, que primero es lo otro... Es como si siempre tuvieras que priorizar el deporte. En nuestro caso, yo hablo como deportista y madre, y siempre era como: «Bueno, lo voy posponiendo, lo voy posponiendo, lo voy posponiendo». Y es como si te sintieras un poco obligada. Hay que eliminar esos estereotipos de «me retiro para ser madre» o «soy madre y me retiro». ¿Por qué? Hay que darle una vuelta a esto y cambiar esa visión.