Tenis
Holger Rune anuncia su regreso a las pistas después de casi un año fuera
El tenista danés jugará la próxima ronsa de la Copa Davis a partir del 18 de septiembre
Efe
El danés Holger Rune, lesionado hace once meses en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, ha anunciado su vuelta a las pistas y formará parte del equipo de Copa Davis de Dinamarca que el próximo 18 de septiembre se enfrentará a Bulgaria.
"He estado trabajando duro durante 11 meses. Tengo muchas ganas de ver a todos los daneses y a los aficionados de todo el mundo. He echado mucho de menos la competición y volver a jugar y empezar en casa va a ser fantástico", dijo en redes sociales el exnúmero cuatro del mundo.
Entrenamientos con Alcaraz
Rune había avanzado claramente en su recuperación en las últimas semanas y se había ejercitado en El Palmar con Carlos Alcaraz antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.
Holger Rune, de 23 años, que se lesionó en octubre en el torneo de Estocolmo, ha estado casi un año fuera de las pistas. Tiene cinco títulos ATP entre los que sobresale el Masters 1000 de París del 2022.
Dinamarca se enfrentará a Bulgaria en la eliminatoria del Grupo Mundial I que se dipsutará del 18 al 20 de septiembre.
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