EL RIVAL DE LA CHAMPIONS
Gio van Bronckhorst, 'el talismán' del Barça que dirige al Feyenoord
El exjugador azulgrana fue el único miembro de la plantilla que disputó los 13 partidos de la Champions conquistada en 2006
'El talismán', o uno de ellos del Barça, jugará a favor del Feyenoord. Aviso a los supersticiosos. 'El talismán' es Gio van Bronckhorst, el entrenador del cuadro neerlandés, un apodo que tiene sus raíces sólidamente arraigadas con el tiempo y con los hechos, y cuya validez se pondrán a prueba este miércoles.
A lo tonto, a lo tonto, han pasado 20 años desde que Gio tiene este sobrenombre que le otorgó Alejandro Echevarría, miembro del club entonces y miembro ahora, sin cargo oficial. Vino a cuenta porque el defensa neerlandés fue el único futbolista del Barça que jugó los 13 partidos de la Champions que el Barça conquistó en 2006 ante el Arsenal, su exequipo, en París. Fue titular en todos, y sólo se perdió los últimos 21 minutos de la ida de los octavos ante el Chelsea.
Desde el inicio
Gio también participó, junto a Ronaldinho y otros, en la arrancada del círculo virtuoso del 2003, en el principio del primer mandato de Joan Laporta que cambió el signo del club. Llegó cedido del Arsenal a un club arruinado, con la lenta activación del proyecto con Frank Rijkaard y las amenazas de los Boixos Nois al presidente. Con tres compañeros neerlandeses (Reiziger, Kluivert y Overmars) que desaparecieron en un año, la llegada de otro (Edgard Davids) que duró seis meses y con Ronaldinho repartiendo alegría dentro y fuera del campo.
Compra y salida gratis
El Barça ejerció la opción de compra (1,5 millones) a media temporada, convencido de su valía y de su total recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que había sufrido en Londres. Gio se marchó gratis al Feyenoord en 2007, un año antes de acabar el contrato. Una cláusula a la que se acogió para volver a Rotterdam después de nueve años fuera (en el Glasgow Rangers y el Arsenal) y estabilizar a la familia. Su segundo hijo, Josua, nació cuatro días después de la final de París.
Cerró la casa de Gavà Mar, renunció a los paseos por la playa, cedió el puesto de lateral izquierdo que compartia con Sylvinho, empaquetó los cinco títulos (dos Ligas, una Champions y dos Supercopas de España) y regresó a la ciudad donde nació el 5 de febrero de 1975 hasta su retirada en 2010. Del Feyenoord y de la selección de los Países Bajos tras la final de Sudáfrica, abatido por Andrés Iniesta.
Fue el capitán en la derrota ante España. Una derrota traumática como la de la semifinal de la Eurocopa del 2000 ante Italia. Los naranjas sucumbieron en los penaltis ante Italia, después de haber fallado dos en el tiempo reglamentario ante un rival en inferioridad numérica.
Volvió a ser "el talismán" -igual se lo llama aún Carles Puyol, su compañero de habitación en los viajes-, cuando regresó de espectador en 2010 para el Barça-Arsenal de la Champions (4-1) en el que Lionel Messi anotó los cuatro goles azulgranas, y en 2019, en el Barça-Liverpool con el recordado gol de falta de Messi. Esa camiseta está en Rotterdam, en casa del entrenador del Feyenoord.
El Gamper de 1995
Por primera vez se enfrentará al Barça, el club en el que quiso jugar desde que en 1995 descubriera Barcelona. La joven promesa que despuntaba en el Feyenoord todavía recuerda a Hristo Stoichkov ensayando faltas en el campo de La Masia, hoy un parking de cemento lleno de maquinaria, la víspera del estreno en el Camp Nou. Vino con el equipo a disputar el Joan Gamper de aquel verano, donde se rindió homenaje a Ronald Koeman, que regresaba tras su marcha. Fue ayudante suyo como entrenador en Rotterdam, dónde si no, y de Arne Slot en el Liverpool.
Sin complejos para desempeñar un papel secundario, el Feyenoord le llamó de nuevo para que intentara repetir los cinco títulos conquistados en su primera estancia entre 2015 y 2019. Creen que también es su talismán.
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