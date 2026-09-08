Las deportistas se vuelcan con Maica García después de ser descartada tras ser madre: "Qué auténtico asco y vergüenza"

El mundo del deporte se ha volcado con Maica García después de que este lunes anunciara su final de etapa en el CN Sabadell y diera todos los detalles en una entrevista con EL PERIÓDICO. La waterpolista denunció que la entidad "se ha saltado la ley" porque no ha respetado el año adicional que marca cuando una deportista está embarazada en su último año de contrato. Después de que relatara todo lo vivido en una entrevista a este medio, deportistas y exdeportistas, además de personalidades del mundo del deporte, han expresado su apoyo público a la waterpolista.

Ana Peleteiro, que en las últimas semanas se ha pronunciado con mucha dureza por el nuevo plan de congelación de óvulos, ha expresado en redes su asombro ante la situación que está viviendo Maica. "Lo dije en mi vídeo de la semana pasada y este caso muestra el problema real que, por desgracia, siguen sufriendo muchas mujeres deportistas. ¡Qué auténtico asco y vergüenza! Te abrazo muy fuerte, Maica, y solo espero que se haga justicia", dijo la atleta, que está en plena recuperación tras dar a luz a su segundo hijo.

"Eres un ejemplo"

También se ha sumado Ona Carbonell: "No podemos hablar de conciliación mientras pasen estas cosas. Maica, eres un ejemplo como deportista y como persona y una súper mamá. Juntas lucharemos para que las que vengan tengan el camino más fácil". Otras deportistas como Gemma Mengual ("En fin...") o Aina Cid ("Todo mi apoyo a Maica y bravo al CN Sant Andreu por ficharla") se han sumado a la denuncia.

Muchos comentarios reivindicativos se han hecho en un extracto de la noticia en Instagram de EL PERIÓDICO. "La cruda realidad es que en España sigue siendo un problema para clubes y federaciones que una deportista se quede embarazada... en 2026... Es lo único que nos diferencia de los hombres y todavía no han conseguido adaptarlo... Lo último, lo de congelar los óvulos a las futbolistas para asegurarse de que se esperen a terminar su carrera, no den problemas y después descongelen óvulos y se queden embarazadas con 40 años... ¡Todo maravilloso!", dice Blanca Manchón, exwindsurfista olímpica. "Lamentable, mucho ánimo, Maica", añade Anna Godoy, triatleta olímpica.

Víctor Gutiérrez, exwaterpolista, también se ha pronunciado. "Después de más de 30 años en el club, el Sabadell deja sin contrato a su jugadora Maica García, leyenda del waterpolo y del deporte femenino, tras haber sido madre. Todo mi cariño y apoyo ante esta injusticia".

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Agradecimiento

Maica ha agradecido en sus redes sociales todos los mensajes y el apoyo después de su comunicado y posterior entrevista con EL PERIÓDICO. "Gracias de corazón a todas las personas que me habéis escrito, llamado, enviado un mensaje o simplemente habéis compartido mi comunicado. No puedo contestar a todos, pero quiero que sepáis que cada palabra de apoyo me ha llegado y significa muchísimo para mí. Gracias por estar, por escucharme y por acompañarme en este momento", ha dicho la waterpolista en sus redes sociales.