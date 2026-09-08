Tenis
Coco Gauff derrota a Jovic y se enfrentará a Andreeva en cuartos del US Open
La número cuatro del mundo superó a su compatriota por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos.
Efe
La estadounidense Coco Gauff se impuso este lunes a su compatriota Iva Jovic en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos y se enfrentará a la rusa Mirra Andreeva en la próxima ronda.
Gauff, número 4 del mundo y campeona en Nueva York en 2023, superó a Jovic (n.14) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos.
"Creo que la diferencia estuvo en que al fin conseguí aprovechar las oportunidades de 'break'", afirmó Gauff después del partido, tras convertir 5 de sus 11 bolas de rotura.
"Sinceramente, hubo un juego en el que sentí que estaba corriendo un maratón. Eso me ayudó a sacarlo adelante. Probablemente fue la primera vez en mucho tiempo que me quedé sin aliento en una pista", añadió, sobre un punto a 24 golpes en el tramo final del partido.
En la próxima ronda, Gauff se medirá a la rusa Andreeva (n.5), a la que ha derrotado en sus cinco enfrentamientos anteriores. Andreeva, sin embargo, arrebató este año el título de Roland Garros a Gauff, campeona en 2025.
Con su clasificación, Gauff completó el cuadro de cuartos de final del torneo femenino en Nueva York, que además de su enfrentamiento con Andreeva, tendrá los cruces Aryna Sabalenka-Linda Noskova, Jessica Pegula-Emma Navarro y Qinwen Zheng-Elena Rybakina.
- Fútbol en català' cumple 50 años con un Puyal, su creador, en paradero desconocido
- El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias
- Un parque de atracciones en el Camp Nou: el Barça busca potenciar los ingresos de ocio de la mano de una empresa israelí
- Samuel Antuña, cirujano de Márquez: 'Clínicamente es difícil entender cómo está ganando Marc
- Maica García, la campeona olímpica a la que el Sabadell ha descartado tras ser madre: 'Es muy doloroso. Con mi embarazo, mi contrato debía prorrogarse. La ley hay que cumplirla
- Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado
- La Vuelta 2027 comenzará en Padrón y acabará en Madrid
- El Barça promueve una campaña en favor del catalán con la implicación de varios jugadores del primer equipo