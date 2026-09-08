El Barça presenta a sus 11 fichajes para esta temporada: "Vamos a crecer como equipo"

El Barça de baloncesto está de estreno. Tras la marcha de la mayoría de sus jugadores al término de la temporada pasada, el club azulgrana acaba de presentar a los 11 jugadores que se unirán al capitán Kevin Punter, Joel Parra, Darío Brizuela y Juan Núñez para dar guerra una nueva temporada. "Hemos priorizado el perfil por encima de las posiciones tradicionales y hemos encontrado un equilibrio entre personalidad y características de los jugadores que nos harán crecer como equipo", resumió el director deportivo de la sección, Xevi Pujol.

En esos perfiles están encuadrados los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los exteriores Tyrese Martin, Justin Minaya, Stanley Gibson y Agustín Ubal, y los pívots Josh Nebo, Tosan Evbuomwan, Olek Balcerowski, Oliver Nkamhoua y Yoan Makoundou. Los recién llegados, que en su mayoría se pusieron ya a prueba en la cita de pretemporada frente al Morabanc Andorra en el Trofeu d'Encamp, se han mostrado absolutamente convencidos del potencial del equipo para esta nueva temporada.

"Devolver la iusión"

“Ojalá le podamos devolver la ilusión a la gente. Queremos disfrutar del Palau e intentar ir a por todos los títulos, que es por lo que debe pelear un club como el Barça”, afirmó el regresado Ubal.

El hambre de títulos se ha repetido en las intervenciones de varios de los jugadores. "Cuando pienso en jugar con el barça lo único que me viene a la mente es ganar. Este club tiene una cultura ganadora", resumió Martin. "El objetivo es volver a ganar títulos”, confesó Robinson. “Queremos ganar y estoy deseando ponerme ya la camiseta”, añadió Gibson.

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Para algunos de los jugadores esta será su primera experiencia en la Liga ACB y la prioridad ahora será crear u equipo uniforme y con personalidad propia. "Este verano ha sido muy intenso para el club, con muchos cambios en todas las áreas. Tenemos estos 11 jugadores, que responden todos a un perfil atlético, con piernas frescas, buena mentalidad, ganas de crecer y de adaptarse cuanto antes a las características de la ACB y de la Euroliga", añadió Pujol. El conjunto azulgrana se estrenará este jueves (21h) en la Lliga Catalana ante el MoraBanc Andorra tras su última victoria en pretemporada.