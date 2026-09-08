El Barça inicia su camino en la Champions: Lamine Yamal y Hansi Flick, en rueda de prensa

Comienza este miércoles el Barça su camino en la Champions 2026-27 enfrentándose al Feyenoord neerlandés en el Spotify Camp Nou en horario vespertino (18.45 h.).

Lamine Yamal felicita a Raphinha tras marcar el 0-3 al Valencia. / Kai Forsterling / EFE

El equipo de Hansi Flick, que ha comenzado como un tiro en la competición liguera con cuatro triunfos consecutivos (Elche, Athletic, Rayo y Valencia), tiene ante sí el reto de alzar por fin el máximo título continental, algo que no logra el primer equipo azulgrana desde Berlín 2015.

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Lamine Yamal, que ha comenzado a tomar velocidad de crucero, y Hansi Flick comparecen ante la prensa a partir de las 13.00 horas.