Fútbol
El Barça inicia su camino en la Champions: Lamine Yamal y Hansi Flick, en rueda de prensa
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Comienza este miércoles el Barça su camino en la Champions 2026-27 enfrentándose al Feyenoord neerlandés en el Spotify Camp Nou en horario vespertino (18.45 h.).
El equipo de Hansi Flick, que ha comenzado como un tiro en la competición liguera con cuatro triunfos consecutivos (Elche, Athletic, Rayo y Valencia), tiene ante sí el reto de alzar por fin el máximo título continental, algo que no logra el primer equipo azulgrana desde Berlín 2015.
Lamine Yamal, que ha comenzado a tomar velocidad de crucero, y Hansi Flick comparecen ante la prensa a partir de las 13.00 horas.
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