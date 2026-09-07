El voleibol mira más allá de la pista en un Congreso Internacional celebrado en Barcelona

El voleibol no solo se juega dentro de la pista. También se dirige, se gestiona, se arbitra, se entrena y, cada vez más, se preocupa por cuestiones como la salud mental, la protección de los menores o la incorporación de nuevas tecnologías. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el V Congreso Internacional de Voleibol, que este domingo cerró en Barcelona su quinta edición después de reunir durante dos jornadas a más de 500 participantes y una veintena de ponentes.

Organizado por la Federación Catalana de Voleibol (FCVb), el encuentro, celebrado en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, ha consolidado un modelo de formación que pretende abarcar a todos los agentes implicados en el deporte. Entrenadores y árbitros han compartido espacio con directivos y responsables de clubes, en una apuesta por ampliar la formación más allá de los aspectos estrictamente técnicos.

La idea que ha acompañado al Congreso desde su nacimiento hace cinco años es precisamente esa: construir un modelo de formación 360º en el que la gestión tenga un peso similar al de la preparación deportiva. Para Maribel Zamora, presidenta de la FCVb, la formación debe alcanzar también a quienes toman las decisiones. «Cuando dirigimos instituciones y estamos al frente de proyectos, también hay que formarse, escuchar y, sobre todo, visibilizar», señaló durante la clausura.

El liderazgo femenino gana espacio

Uno de los ejes que ha cobrado protagonismo en esta edición ha sido el papel de la mujer en los espacios de poder del deporte. Elena Fort, abogada, vicepresidenta institucional y portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, participó con una ponencia titulada 'La construcción del poder femenino', centrada en las dificultades que todavía condicionan el acceso y el ejercicio del liderazgo por parte de las mujeres.

Fort puso el foco en la necesidad de que las mujeres ocupen y ejerzan los espacios de decisión sin asumir como propias las barreras que históricamente han limitado su presencia. «Las mujeres ya tenemos poder; lo que tenemos que hacer es dejar de tener miedo a ejercerlo», defendió.

Su intervención encajó en una de las líneas transversales del Congreso: reivindicar una mayor visibilidad femenina en todos los ámbitos del voleibol y del deporte, desde las pistas hasta los banquillos, el arbitraje y los órganos de dirección.

La salud mental, también parte del entrenamiento

La clausura tuvo además un marcado componente emocional. Lola Fernández Ochoa, exdeportista olímpica, protagonizó una charla inspiracional centrada en la salud mental y en uno de los momentos más complejos de la carrera de cualquier deportista: la retirada.

Fernández Ochoa explicó las dificultades que pueden aparecer cuando termina la alta competición y desaparece buena parte de la identidad construida alrededor del deporte. Su experiencia personal y familiar la llevó a impulsar la Fundación Blanca, dedicada al bienestar emocional de los deportistas.

El mensaje que trasladó al Congreso fue claro: la preparación de un deportista no puede limitarse al rendimiento físico. «No solo es la técnica y el estado físico, tienes que entrenar la mente», remarcó.

La protección de los deportistas y de los menores, junto con el bienestar emocional, se sumó así a otros asuntos como la innovación y la inteligencia artificial, ampliando el debate sobre las necesidades de un deporte que afronta nuevos desafíos.

Referentes técnicos y arbitrales

La formación específica también tuvo un peso importante durante las dos jornadas. El programa reunió a entrenadores de prestigio internacional como Marcelo Méndez, Davide Mazzanti y Angelo Lorenzetti, que aportaron su experiencia desde diferentes perspectivas vinculadas a la preparación y la competición.

El arbitraje también contó con protagonistas de primer nivel, entre ellos Guillermo Paredes y Arturo Di Giacomo, dos figuras de referencia en el ámbito internacional y europeo.

El objetivo ha sido combinar ese conocimiento especializado con contenidos dirigidos a quienes trabajan en la gestión de clubes y entidades deportivas. Una fórmula que la organización considera fundamental para que el crecimiento del voleibol no dependa únicamente de lo que sucede durante los partidos.

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La quinta edición deja sobre la mesa un Congreso que ha ido ampliando su conversación con el paso de los años. Al lado de la táctica, el arbitraje y la competición han aparecido cuestiones cada vez más presentes en el deporte: quién dirige, cómo se cuida a los deportistas, qué papel tendrá la inteligencia artificial o cómo afrontar la retirada.