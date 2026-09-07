Rodri y Pedri: la química que fluye en el Barça

Rodri y Pedri, la química empieza a fluir... Llevan años jugando juntos. Pero no es lo mismo. Ni será lo mismo. En Mestalla, un estadio que parecía un volcán, cansado el valencianismo de un propietario que no quiere ver desde hace tiempo, se comprobó que la química entre Rodri, el líder que no tenía el Barça, y Pedri, el dueño ideológico del juego que diseñó Flick hace ya dos temporadas, comenzó a fluir. Y no resulta nada casual que ambos acabaran siendo ovacionados por los aficionados del Valencia, que premiaban no solo su excelente juego, sino el recuerdo de la segunda estrella conquistada por España en Estados Unidos.

Era el primer día de Rodri como titular. Y se notó desde el inicio porque modifica, y más de lo que parece, la estructura, esa fue la palabra usada por Flick, del Barcelona. Con él, Pedri está más liberado. Y el equipo, que estaba acostumbrado con dos centrocampistas en paralelo, dejando a un mediapunta por detrás de los tres delanteros, ahora recupera el dibujo más tradicional del 4-3-3, que le emparenta con los grandes Barça de Cruyff, Guardiola, Luis Enrique… Rodri, y por sí solo, sostiene el andamiaje, lo que permite a Pedri no tener que retrasarse para conectar con el balón. La pelota ya le llega. Y en buenas condiciones. Y sin necesidad de desgastarse en esfuerzos hacia atrás para iniciar la construcción.

Con el exjugador del City, educado en la cultura 'guardiolista' y adquirido el oficio en la tremenda exigencia de la Premier, el Barça tiene un mediocentro que domina el juego. Tanto en su lectura ofensiva como en su interpretación defensiva, tan valioso en un equipo que vive alocadamente al ataque, joven, inmaduro e imperfecto como es. Rodri llena el campo. No es ninguna exageración sino que el mapa de calor de su estreno como titular en Mestalla le lleva a casi todos los rincones. Hasta 91 toques dio en 62 minutos de juego, donde ofreció una exhibición, pese a su error en la primera parte, redimido por una gran parada de Joan Garcia al disparo de Danjuma, de control. Realizó 83 pases. ¡Y falló dos! O sea, un espectacular 98% de acierto. Inteligente estuvo en la dirección además de aportar su poderío en el juego aéreo cuando su soberbio cabezazo fue escupido por el larguero del Valencia.

Rodri, durante su último partido en Mestalla. / AFP7 vía Europa Press

“Se ha dicho que Rodri y yo no funcionamos, pero es muy cómodo jugar con él”, contó el canario, elegido el segundo capitán del Barça por decisión personal de Flick, quien le otorgo el primer brazalete a Raphinha. “Pocas veces pierde un balón y ayuda mucho en defensa. Nos vamos a ir entendiendo bien y con partidos, todavía mejor”, añadió Pedri, quien está respondiendo a lo que le pide Flick. Que llegue con más frecuencia al área. Y tenga mejor relación con el gol. En Mestalla se vio todo lo que le pide el técnico. Rodri robó y presionó en el inicio de la jugada del 0-3 creado por Lamine y Fermín, pero anotado por Raphinha. Pedri firmó el 0-4 tras una gran asistencia de Dani Olmo, dos minutos antes de que Flick le sacara del campo, momento en que Mestalla también aprovechó para ovacionarle.

Pedri, más cerca del área

Su primer partido con Rodri de titular en el Barça revela que la química ha comenzado a fluir. Y con más rapidez de lo que se pensaba. Vivió Pedri más cerca del área valenciana, sin perder presencia en el juego (86 toques en 81 minutos) ni sus virtudes defensivas que en ocasiones resultan invisibles: ocho recuperaciones logró el canario; seis, el madrileño.

Los futbolistas del Barça celebran el gol de Pedri en Mestalla. / AFP7 vía Europa Press

“Todo lo que hace en el campo tiene sentido y da estructura al equipo. También es un líder absoluto en el vestuario”, explicó Flick, quien disfruta de las primeras semanas de cohabitación con Rodri, que no solo ha venido para darle una nueva dimensión al Barça sino también tiene otra misión. “Estoy contento con el trabajo que está haciendo Marc Bernal y si aprovecha esta oportunidad de la manera correcta”, precisó el alemán recordándole al canterano que no tiene mejor maestro, ni más cercano, que el actual Balón de Oro del último Mundial.

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“Si Marc lo aprovecha será mejor y mejor, cada vez mejor”, sentenció el técnico, quien comprobó en Mestalla que tiene a dos tesoros para cuidar y mimar el balón. Si Rodri falló solo dos pases en su debut en el once inicial, Pedri, que intervino menos en más tiempo en un síntoma de la sigilosa transformación en la sala de máquinas, cometió tres errores. Hizo el canario 72 pases, acertó 69, con un exquisito 96% de eficacia. Y supo que con Rodri la vida le será más fácil porque el Barça no solo ha fichado al mejor mediocentro del planeta, sino también ha incorporado a un socio para Pedri, además de un tutor y profesor para Marc Bernal.