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Lluís Carrasco

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Rodri, un buen tío, por Lluís Carrasco

Rodri y Pedri: la química que fluye en el Barça

Rodri, presionado por Javi Guerra, en el partido del domingo en Mestalla.

Rodri, presionado por Javi Guerra, en el partido del domingo en Mestalla. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El domingo, Flick me sorprendió. Al preguntársele por Rodri, respondió: "Todo lo que hace tiene sentido dentro y fuera del terreno de juego. Rodri me emociona".

He oído a Flick decir de todo sobre sus futbolistas, para ensalzarlos, pero jamás antes había hablado de emoción por un jugador, y me dio que pensar. El madrileño tiene una virtud casi revolucionaria: es normal. Equilibrado, ponderado, visionario, inteligente, sensato... Una rareza en un deporte donde cada partido parece una compleja cumbre cultural.

Rodri juega, y lo hace muy bien, eso es sabido, pero su gran virtud va más allá del césped. No convierte cada acción en una declaración de principios. No protesta por respirar ni convierte cada falta en un drama nacional. No pide más protagonismo que ser él, y juega al futbol más a favor del propio espectáculo y de sus colegas, que del comentarista de turno. Con sus compañeros sabe estar. Si toca mandar, manda. Si toca escuchar, escucha. Si hay que apretar, aprieta, y si el partido pide pausa, frena hasta el aire. Un futbolista capaz de entender qué necesita el encuentro en cada momento, en lugar de preguntarse qué necesita él.

Una persona razonable

Con los rivales ocurre algo parecido: compite, disputa, choca y protesta cuando corresponde, pero entiende que el contrario es solo eso, el rival. Fuera del campo aparece otra virtud: ser una persona razonable. Habla con sentido, mide las palabras, no pierde detalle y no necesita demostrar que es importante. En un fútbol donde algunos confunden personalidad con volumen, y opinión con ruido, Rodri aporta algo mucho más difícil: criterio.

Flick lo tiene claro, Rodri tiene esa cualidad coral de los jugadores que mejoran el entorno sin reclamar ningún foco. Puede ser líder sin ejercer de jefe, compañero sin acaparar presencia y protagonista sin comportarse como un primate. En definitiva, un buen tío. Y en el fútbol actual eso ya es casi una posición: mediocentro, líder, compañero infatigable y, se gane o se pierda, siempre buen tío. Y se gana. ¡Vaya si se gana!

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