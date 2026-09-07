Los pericos se rebelan y el Espanyol supera ya la cifra de abonados de la temporada pasada

La campaña de abonados del Espanyol sigue viento en popa. El club perico anunció este lunes que ya ha alcanzado los 31.737 para esta temporada 2026-27, superando los 31.711 abonados registrados al cierre de la pasada campaña. Las cifras confirman "el crecimiento de la masa social blanquiazul y la extraordinaria respuesta de una afición que vuelve a demostrar, una vez más, su compromiso y fidelidad con el club y con el equipo", apunta la entidad blanquiazul en su nota.

Actualmente, el RCD Espanyol cuenta con 36.430 socios, un dato que refleja el "buen momento que vive la entidad y el creciente interés por formar parte de la familia perica y acompañar al equipo en el RCDE Stadium durante la presente temporada", remarca el cuadro catalán bajo el lema 'Cada vez somos más'.

Lista de espera abierta

La elevada demanda ha provocado que muchas zonas de la grada regular del RCDE Stadium se encuentren ya cerradas a nuevas altas y que la disponibilidad en el resto sea muy limitada. El templo blanquiazul dispone esta temporada de 35.574 localidades de aforo regular, dentro de una capacidad total de 38.866 espectadores.

El club mantiene abierta la lista de espera para nuevos abonados con el objetivo de seguir atendiendo las solicitudes de todos aquellos aficionados interesados en formar parte del equipo. Para poder inscribirse, es necesario hacerse socio previamente. "En caso de que se liberen nuevas localidades, las solicitudes se atenderán por orden de número de socio y en función de la disponibilidad existente en las distintas zonas del estadio", informa la entidad blanquiazul.

'La tornada'

Por otro lado, coincidiendo con la superación de la cifra de abonados de la pasada temporada y con la vuelta a las aulas, el RCD Espanyol presenta 'La tornada', una nueva pieza audiovisual vinculada a la plataforma de marca 'Rebels d’Arrel'.

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La campaña refleja una realidad que conocen muchas familias blanquiazules: la de los niños y niñas que crecen orgullosos de ser pericos y de mantener su identidad en un entorno en el que no siempre resulta fácil ser diferente. "La pieza pone en valor a una nueva generación de aficionados únicos, auténticos, fieles y rebeldes, y conecta este sentimiento con el crecimiento real de la masa social del club", remarca el Espanyol.