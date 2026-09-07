Entrevista
Maica García, la campeona olímpica a la que el Sabadell ha descartado tras ser madre: "Es muy doloroso. Con mi embarazo, mi contrato debía prorrogarse. La ley hay que cumplirla"
La waterpolista denuncia en EL PERIÓDICO, en una entrevista en exclusiva, cómo han sido los últimos meses que ha terminado con su salida del club después de 32 años. La excapitana defiende que la entidad "se ha saltado la ley" porque no ha respetado el año adicional que marca cuando una deportista se queda embarazada en su último año de contrato.
Sigue hablando en primera persona cuando habla del CN Sabadell. Maica García (Sabadell, 1990) hace apenas unas horas que ha dejado de ser jugadora del equipo y está asumiento lo vivido en las últimas semanas y meses. Ella siempre ha querido quedarse en el club de su vida (32 años), pero desde la entidad no han querido seguir contando con ella. Por primera vez y única vez, Maica explica lo sucedido, reflexiona sobre la maternidad en el deporte y cuenta que le espera en un futuro cercano.
¿Cómo estás?
Pues todavía no sé ni cómo estoy, la verdad. Nerviosa, muy nerviosa y ansiosa también, porque han sido momentos difíciles, pero con ganas de hablar.
Acabas de anunciar en redes sociales, de hecho, pocos minutos antes de empezar esta entrevista, que tu etapa en el Sabadell ha terminado. Entiendo que la situación de la que me hablas actualmente tiene que ver con esto, con que tu relación laboral con el CN Sabadell ya ha terminado. ¿Por qué?
Pues porque creo que el club ha hecho muchas cosas bien, pero creo que también ha hecho otras que no me esperaba y que no están bien hechas.
¿Qué ha ido sucediendo con el club para llegar ahora a esta situación?
Bueno, pues yo estaba embarazada en la temporada 2025/2026, la última temporada, que terminaba ahora, el 31 de agosto, y, supuestamente, mi contrato debía prorrogarse un año más. Yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Quería hablar con mi club para poder alargar mi carrera deportiva y, por lo visto, el club tenía otros planes.
Claro, porque, según el Real Decreto 1006, cuando estás embarazada en tu último año de contrato, este se prorroga de manera automática y seguirías en la siguiente temporada.
Correcto. Creo que la ley hay que cumplirla y, aun así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, no me lo esperaba por parte de mi club, porque son más de 30 años en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo, y no ha sido para nada agradable.
¿Cómo se llega a esta situación?
Terminé los Juegos de París y creí que era un buen momento. Después de ese oro olímpico, creía que era un buen momento para ser madre. Entonces, fue todo muy rápido también. No me esperaba que fuese todo tan rápido, pero llegó pronto. Mi club, en aquel momento, la verdad es que se lo tomó muy bien. Tuve apoyo, ayudas. Me tuve que coger la baja por riesgo laboral muy pronto, al ser el waterpolo un deporte de contacto, así que no podía entrenar con el equipo. Estuve separada del equipo muy pronto, pero continuaba yendo a algún entrenamiento yo sola. Iba entrenando para estar bien, ya solo por el tema del embarazo y para continuar con mi deporte más adelante. También tuve ayuda por parte del fisio, del preparador físico, con el suelo pélvico... En ese sentido, la verdad es que muy bien. Por parte del club tuve muy buena acogida. Pero es verdad que, posteriormente, al ser madre, siguieron dándome, evidentemente, todas las herramientas para continuar esa recuperación. Yo pensaba y contaba con volver a jugar, con tirarme al agua con mis compañeras y, de hecho, quería comenzar al 100% esta temporada, pero el club tenía otros planes para mí.
¿Cómo se te notifica eso? Porque, al final, entiendo que, al tener contrato en vigor, esto realmente no es que no se haya renovado, sino que se te ha despedido.
Sí. La notificación que tuve fue una llamada de la persona de Recursos Humanos la semana pasada, el miércoles pasado, diciéndome que me iban a dar de baja uno de esos días. Entonces, al día siguiente, ya recibí el mensaje de la Seguridad Social diciéndome que ya estaba dada de baja y tuve que empezar a moverme junto a mi equipo jurídico para ver qué puedo conseguir, cuál es mi futuro ahora y qué quiero hacer.
Porque tú realmente tenías en la cabeza seguir en el Sabadell. Tú querías quedarte, entiendo.
Por supuesto. Yo todo esto se lo dije a todo el mundo. Incluso hice entrevistas públicamente. Evidentemente, yo esperaba continuar ahí, con toda la inocencia del mundo, y seguir hablando bien de mi club, como siempre he hecho. Yo esperaba continuar. Y, bueno, ya está. No fue así.
Es curioso porque sigues diciendo «mi club», ¿no?
Sí. Lo tienes dentro, porque al final han sido muchísimos años. Para mí es mi club.
Me has hablado de que recibes la notificación de que se te da de baja, el típico mensaje de la Seguridad Social en el teléfono. ¿Qué haces después? ¿Qué pasos tienes ahora por delante?
Cuando me llegó, la verdad es que me quedé en shock. Me quedé en shock porque era como que había terminado algo que tampoco quería que terminara, pero fue como una ambigüedad. Por un lado, también podía estar tranquila, porque la situación con el club ya no estaba bien. Lo que hice fue ponerme en contacto con mi equipo jurídico para saber cuáles son los pasos que hay que seguir ahora y qué puedo conseguir de aquí al futuro, que me ayuden, que me aconsejen y buscar una solución para poder estar tranquila de cara a intentar llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Sigue siendo mi meta y mi objetivo poder llegar a los Juegos, y tener a mi hija en la grada sería un sueño. Y para eso tenía que buscar un club. En estos momentos estamos cerrando mi futuro.
¿Cómo has vivido también el proceso a nivel emocional? Porque me imagino que tiene que haber sido muy complicado encontrarte de la noche a la mañana con esta situación y tener que salir adelante, porque es lo que tocaba.
Difícil. Y mira que han pasado meses desde que tuve una primera noticia, más allá de esta baja definitiva, que fue hace unos días. Porque es muy doloroso. Al final, para mí es muy doloroso, no solo por todo lo que conlleva, sino porque no me esperaba que mi club, que para mí va a ser siempre mi club... Que unas personas no hayan gestionado bien esto no quita que para mí vaya a ser siempre mi club. Ha sido muy doloroso. Al principio no era capaz de asumir la situación, la realidad, y quería creer que llegaría un momento en el que se darían cuenta, me llamarían y me dirían: «No, Maica, te queremos aquí, en el equipo». Y no, nunca llegó ese momento. Estuve con muchos ataques de ansiedad, vértigos... Estuve tocada.
Claro, porque entiendo que no es solo por el presente, sino también por el futuro. Cuando llevas toda la vida en un club y sabes que la ley establece que debes tener automáticamente un año más de contrato, hay una parte en la que te despreocupas. Piensas: «Ah, vale, pues ya está. No tengo que estar sufriendo durante el embarazo, el posparto, toda esta ansiedad de no saber qué pasará conmigo». Y que, de golpe, te lleves este jarro de agua fría entiendo que tiene que ser, además, muy chocante.
Sí. Además, desde el primer momento en el que anuncié mi embarazo, por parte de la directiva del club tuve el máximo apoyo. Se cambiaron incluso normativas de la Federación Española para asumir que es una realidad y que es natural que haya mujeres que quieran ser madres. Se cambió una normativa porque se entiende que es algo natural y para que el waterpolo pueda continuar funcionando en las mejores condiciones. Y después encontrarme con que, por otro lado, se está incumpliendo otra norma es algo ambiguo que yo no he logrado entender.
Al final, si no recuerdo mal, tú y Judith Forca sois las primeras waterpolistas profesionales que sois madres. Después de París, ¿te sentiste acompañada por Judith? Y entiendo que vuestros casos dieron todavía más razones para cambiar esas normas y conseguir que realmente se incluyera a las madres deportistas dentro del deporte profesional.
Totalmente. Junto a Judith hemos llevado este tema muy de cerca. Nos hemos apoyado mutuamente con la maternidad y estamos súper ilusionadas y súper felices de poder vivir juntas esta nueva etapa como madres y ver a nuestras niñas crecer juntas. Entonces, encontrándonos en la situación en la que estamos, pensaba que serían totalmente capaces de gestionarlo bien y que podríamos estar tranquilas, y más siendo dos jugadoras del club de toda la vida, de casa. Para nosotras, el club es casa.
Y es que, al final, eres Maica García. Con todos los respetos hacia todo el mundo, pero eres campeona olímpica, has estado muchísimos años en la selección, has ganado Mundiales, has ganado todo. No sé si alguna vez, en esta situación que estás viviendo, te has planteado decir: «Y me está pasando a mí».
No, totalmente. Si eso me pasa a mí... Y es lo que tú dices: yo he ganado todo y, dentro de la entidad, creo que tengo un nombre muy importante. Dentro del deporte y del waterpolo creo que soy conocida y que tengo un peso dentro de este deporte y del deporte femenino en general. Entonces pienso: ¿qué va a pasar con una deportista que no sea tan conocida? Como podríamos decir, con la última de la fila o con cualquier deportista que no tenga ese reconocimiento.
Es que ya no es solo por ti, sino por todas las que vengan. Porque ya habéis cambiado muchas cosas, por ejemplo, con las leyes de maternidad o con las reglas dentro de las federaciones, para que exista un apoyo real cuando una deportista quiere ser madre. Ahora hay que seguir dando pasos, porque la realidad es que hay una norma que obliga a esa prórroga automática de un año y, en tu caso, es la primera vez que esa norma no se va a cumplir.
Sí. Soy la primera a la que le pasa esto desde que entró en vigor esta norma, porque quizá antes habría pasado también, segurísimo, no tengo ninguna duda. Pero espero que no vuelva a pasar. Espero que lo que me ha pasado a mí sirva de ejemplo para lo que venga, para las mujeres deportistas o no deportistas, fuera del ámbito del deporte, en cualquier empleo. Que esto no pueda suceder y que las entidades e instituciones pongan soluciones, que haya un protocolo que seguir, que se conozcan las leyes y que se lleven a cabo.
Entiendo que el hecho de ser Maica también te ayuda en ese proceso de encontrar un nuevo lugar en el que jugar a waterpolo, seguir estando en la selección y mantenerte en el deporte. Porque, si le hubiese ocurrido a otro tipo de deportista, como hablábamos antes, menos reconocida, era muy probable que después de esta etapa no hubiese otra. No sé si piensas en eso o cómo lo vives tú, porque has sido además un referente en muchas cosas y ahora te toca serlo en otra más.
Sí, creo que tengo la suerte de haber hecho el camino que he hecho, de haber conseguido todo lo que he conseguido y de tener un nombre dentro del waterpolo. Para mí ha sido bastante fácil poder contactar con otros clubes, con otras entidades que quieran apostar por mí y por un proyecto, porque ven que tengo todas las ganas y toda la ilusión del mundo para afrontar un proyecto a medio plazo. Pero yo me considero una jugadora y una persona muy leal, muy profesional, y mi rendimiento va por delante de todo. Voy a dar lo mejor de mí siempre. Y es una pena que otras quizá no tendrían esta oportunidad. Si les pasara esto, realmente no tendrían ese margen de tiempo para poder conseguir nada, porque estamos hablando de que yo estoy firmando cuando falta una semana para empezar la Liga. De hecho, ya han empezado a jugar partidos. En breve empiezan ya con la Copa Catalana, me parece. La temporada ya empieza, o sea, todos los clubes llevan semanas entrenando, y yo tengo la suerte de poder estar pensando en empezar ahora. Yo he seguido entrenando por mi cuenta, preparándome, pero sí, otras quizá no tienen esa oportunidad.
La maternidad en el deporte sigue planteando muchos retos. Hemos vivido muchos casos de diferentes deportistas: ahora mismo está el de Marta Corredera, que tampoco pudo continuar; otros casos han ido bien, como el de María Alharilla o el de Ona Carbonell, que pudo llegar a conciliar, aunque también hubo un punto de denuncia. Tú, que formas parte de este grupo cada vez más grande de madres deportistas, ¿cómo ves la maternidad en el deporte? ¿Existe realmente la conciliación?
Es que es la palabra que tenemos aquí muy interiorizada ya, y más cuando estás en la situación de ser madre. Creo que todavía falta mucho. Evidentemente, las deportistas que somos madres, o las madres deportistas, queremos tener más facilidades. Al final, que no sea todo un impedimento. Queremos ser libres para decidir cuándo ser madres, poder tener una buena preparación para cuando queramos volver, que se nos ayude, se nos cuide y se nos respete también. Evidentemente, la parte legislativa hay que cumplirla. Después está toda la parte de conciliación: el tema de la lactancia, poder viajar con tu bebé, poder entrenar y tener un horario conveniente, tener más flexibilidad en ese sentido... También sería muy positivo para nosotras. Está también todo el tema de las ayudas, que, evidentemente, ya tenemos, pero creo que tampoco llegan a todos los niveles de deportistas, porque quizá están llegando solo a la élite y hay muchísimas más madres deportistas que necesitan esas ayudas. Y podría hablar de muchísima más conciliación, de muchísima más normalización de la situación, porque también podría contarte barbaridades que he oído, comentarios del tipo: «Si tengo que ser madre, ya me retiro». Que todo eso se normalice muchísimo más también sería algo muy positivo para que las deportistas quieran ser madres y para que, cuando quieran hacerlo, sean libres de decidirlo.
Justo esta semana coincide tu caso con otro gran tema relacionado con la maternidad y el deporte. Durante estos meses han ido saliendo diferentes iniciativas y ahora se ha anunciado la medida aprobada por la Federación Española de Fútbol para que las futbolistas puedan congelar óvulos si así lo desean. ¿Cómo ves esta medida? Porque ha sido muy controvertida. Hay gente que piensa que es una manera de retrasar la maternidad para prolongar la carrera deportiva y hay gente que lo entiende como un recurso más. ¿Tú cómo lo ves, siendo madre y teniendo una experiencia directa sobre este asunto?
Bueno, yo creo que, si ellas lo deciden libremente y dicen: «Mira, yo tengo claro que quiero congelar óvulos para más adelante porque ahora no estoy preparada o no es mi momento», lo puedo entender. Y que tengan esa herramienta creo que es algo positivo, pero siendo conscientes de la situación. Ahora bien, que quien quiera ser madre pueda serlo libremente cuando realmente crea que es su momento. Que haya una buena conciliación, que te respeten, que se respeten tus tiempos y que puedas vivir tu momento como madre y después volver al deporte sin ningún problema. Y, evidentemente, por parte de la Federación, que les den esa herramienta, pero sin ningún tipo de obligación.
Además, ya sois muchas las que habéis demostrado que se puede ser madre y deportista, deportista y madre. Ya no es aquello que me decías antes de «voy a ser madre y me retiro». Esa barrera ya se ha roto, pero aún faltan muchísimos pasos por dar.
Sí, porque parece que la idea es esa. Lo que yo me encuentro en gran parte de la sociedad es: «Bueno, ya se retira, porque Maica ya es madre, ya lo ha ganado todo, ya tiene 35 años y se retira». Y yo digo: «En ningún momento he hablado de retirada». Yo estoy bien, estoy feliz, estoy contenta, me gusta lo que hago, sigo motivada, sigo rindiendo. ¿Por qué me tengo que retirar si sigo teniendo ganas y rindiendo? Entonces, claro, son muchos los mensajes negativos que recibimos a veces las mujeres: que no es tu momento, que primero es esto, que primero es lo otro... Es como si siempre tuvieras que priorizar el deporte. En nuestro caso, yo hablo como deportista y madre, y siempre era como: «Bueno, lo voy posponiendo, lo voy posponiendo, lo voy posponiendo». Y es como si te sintieras un poco obligada. Hay que eliminar esos estereotipos de «me retiro para ser madre» o «soy madre y me retiro». ¿Por qué? Hay que darle una vuelta a esto y cambiar esa visión.
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