¿Cuál es la ley que no se ha cumplido en el caso de la waterpolista Maica García?

"Con mi embarazo, mi contrato debía prorrogarse. La ley hay que cumplirla", explica Maica García en una entrevista en exclusiva con EL PERIÓDICO. La waterpolista ha querido contar cómo ha vivido los últimos meses hasta que ha dejado de formar parte del CN Sabadell, entidad de la que formaba parte desde hace más de 30 años. En esta conversación, Maica cuenta: "Yo estaba embarazada en la temporada 2025/2026, la última temporada, que terminaba ahora, el 31 de agosto, y, supuestamente, mi contrato debía prorrogarse un año más". La deportista lo afirma en relación con el Real Decreto 1006, ya que es el que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales y en 2024 añadió un párrafo a su artículo 6 que permitía a las mujeres que se quedaran embarazadas en su último año de contrato prolongarlo de manera automática.

Este artículo 6 estipula en concreto la duración del contrato de los deportistas con sus entidades. "La relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad claramente determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva. Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado. Solamente si un convenio colectivo así lo estableciere podrá acordarse en los contratos individuales un sistema de prórrogas diferente del anterior, que en todo caso se ajustará a las condiciones establecidas en el convenio".

Este artículo, además, cuenta con un añadido que regula de manera concreta los casos de embarazo en deportistas: "En caso de embarazo, o de estar en proceso de adopción, en este último caso habiendo superado la resolución y el certificado de idoneidad, las personas deportistas profesionales tendrán derecho a ampliar el contrato un año, prorrogándolo automáticamente, cuando se trate del último año de contrato. Las personas deportistas profesionales podrán desistir de la renovación contractual". A este apartado es al que se refiere Maica García, ya que, como ella estaba embarazada al inicio de la última temporada que tenía contrato, ese año adicional debía haberse activado de manera automática y, por ello, defiende que lo que ha sucedido con el CN Sabadell no es que no se la haya querido renovar, sino que se la ha despedido.

Este apartado nuevo de la ley entró en vigor el 22 de agosto de 2024.

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Precedentes

El añadido al artículo 6 viene precedido por un acuerdo en el convenio del fútbol femenino, que incorporó por primera vez una reglamentación propia para las futbolistas que se quedaran embarazadas. En el escrito, suscrito el 31 de julio de 2020 y publicado en el BOE el 15 de agosto de 2020, ya recogía en su artículo 39, relativo a la conciliación de la vida familiar y profesional, una protección específica para las futbolistas embarazadas, permitiéndoles, cuando el embarazo se producía durante la última temporada de contrato, optar por renovar por una temporada adicional o no renovar. Posteriormente, esta protección fue incorporada con carácter general a la relación laboral especial de los deportistas profesionales mediante el artículo 6 bis del Real Decreto 1006/1985, añadido por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, y con entrada en vigor el 22 de agosto de 2024.