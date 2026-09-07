El Barça promueve una campaña en favor del catalán con la implicación de varios jugadores del primer equipo

El FC Barcelona y su Fundació han puesto en marcha una campaña para promover el uso del catalán y reivindicar el papel de la lengua como uno de los elementos identitarios del club y de la sociedad catalana. "Parla blaugrana, parla català", dice el lema. Comprende una serie de iniciativas y la primera ha sido protagonizada por varios jugadores y las jugadoras del primer equipo masculino y femenino de fútbol.

Marc Bernal, Pau Cubarsí, Fermín López, Kika Nazareth, Clara Serrajordi y Marta Torrejón son algunos de los profesionales que participan en una serie de vídeos en los que comentan, a través de conversaciones espontáneas, las situaciones cotidianas en las que utilizan el catalán en su día a día, dentro y fuera del vestuario, y reflexionan sobre su contribución a la convivencia y a la integración de las personas que llegan a Catalunya.

Los vídeos muestran cómo el catalán sigue siendo una lengua viva dentro de los equipos del FC Barcelona, especialmente entre los jugadores formados en La Masia, pero también cómo cada vez más futbolistas procedentes de otros territorios hacen el esfuerzo de entenderlo e incorporarlo progresivamente a su vida cotidiana.

El ejemplo de Fermín y Nazareth

Un testimonio destacado es el del andaluz Fermín López: "Desde los 13 años estuve en La Masia y en el colegio aprendiendo catalán. Es una lengua que me gusta hablar, intento hablarla bien y creo que he aprendido mucho". El centrocampista también destaca el valor integrador de la lengua: "Es muy importante para adaptarte a la cultura catalana y creo que todo el que venga aquí debería hacer el esfuerzo de intentar hablarla y aprenderla".

Fermín López celebra un gol junto a Lamine Yamal en Valencia. / JOSE JORDAN / AFP

La misma voluntad de adaptación ha mostrado Kika Nazareth. Explica que el catalán le ha ayudado en su adaptación al club y a la ciudad: "Creo que esto me ha ayudado mucho en la integración", asegura la futbolista portuguesa, que ya ha dado varios entrevistas en lengua catalana.

La acción también pone en valor el papel de los futbolistas catalanohablantes como agentes activos en la preservación y transmisión de la lengua. Pau Cubarsí explica que dentro del vestuario hay cada vez más espacios para hablar en catalán y destaca el esfuerzo de sus compañeros por aprenderlo. Algunos de ellos incluso lo definen como uno de los "profesores" de catalán del vestuario, ayudando y corrigiendo de manera natural a quienes se animan a dar sus primeros pasos. También Gerard Martín ejerce ese rol. Y Marc Casadó hasta ahora, antes de ser cedido al Dépor.

El uso de 'galifardeu'

Marta Torrejón, por su parte, subraya la riqueza lingüística del vestuario del Barça, donde conviven diferentes lenguas y culturas: "Con muchas compañeras hablo catalán, con otras hablo castellano, con otras hablo inglés y eso es lo bueno de este vestuario, de esta diversidad lingüística". La defensa también destaca los esfuerzos que realizan muchas futbolistas internacionales para entender y aprender catalán: "Vemos evolución en nuestras compañeras. Quizás les cuesta lanzarse a hablarlo, pero cada vez lo entienden más".

Noticias relacionadas

Kika Nazareth durante un entrenamiento de pretemporada. / AFP7 / Europa Press

La iniciativa también incorpora una vertiente lúdica con un reto en el que los participantes deben adivinar palabras y expresiones catalanas poco habituales. Una de las más comentadas es "galifardeu", una palabra que, según explican los protagonistas, incluso ha llegado a circular espontáneamente por el vestuario. "A veces aparece Szczesny diciendo vocabulario catalán que no sabemos de dónde lo ha aprendido", comenta entre risas Marc Bernal.