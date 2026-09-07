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Fútbol

España abre el Mundial sub-20 femenino con victoria ante Nigeria (2-0)

Marisa y Alba Cerrato marcaron los tantos del combinado de David Aznar en su estreno en el torneo de Polonia.

Las jugadoras españolas celebran uno de los goles ante Nigeria.

Las jugadoras españolas celebran uno de los goles ante Nigeria. / RFEF

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La selección española femenina de fútbol sub-20 ha arrancado este lunes su andadura en el Mundial de la categoría de Polonia con un trabajado triunfo frente a Nigeria (2-0), gracias a los goles de Marisa y Alba Cerrato en la primera jornada de la fase de grupos.

El combinado dirigido por David Aznar encarriló el choque desde el inicio gracias a su dominio en la posesión. En el minuto 13, una internada por banda de Noemí Bejarano culminó en un pase raso que la delantera Marisa mandó al fondo de la red para abrir el marcador y dar tranquilidad a las españolas.

Pese al control nacional, el conjunto africano buscó el empate en el segundo tiempo con transiciones rápidas lideradas por Joseph y Precious Oscar. Sin embargo, la zaga española y la guardameta Laia López mantuvieron la solidez para desbaratar cualquier opción de peligro.

Cambio atinado

El técnico español refrescó el ataque en la reanudación y la solución llegó desde el banquillo. En el minuto 73, Alba Cerrato aprovechó una asistencia al espacio para medirse en el mano a mano a la portera Uzoma y definir con frialdad al primer palo, sentenciando el choque.

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Con estos tres puntos, España se sitúa en la segunda posición del grupo por detrás de China, que venció en su debut a Nueva Caledonia (0-5), selección contra la que las de David Aznar buscarán consolidar su pase a la siguiente fase en la próxima jornada.

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