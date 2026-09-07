Esto empieza a tener pinta de que Mourinho se va a cabrear

Sé que no me creerán, pero yo me veo en la obligación de comentárselo: una parte del madridismo sociológico cree que el experimento de repescar a José Mourinho acabará mal. Que lo sepan.

En realidad, hay muy poca gente, en Madrid, que piense que ‘Mou’ es la solución a los dos últimos ‘nadapletes’, a no jugar a nada teniendo un montón de galácticos y, sobre todo, a quitarles el poder a los futbolistas.

Es la misma gente que piensa que Florentino Pérez, que ya lo ve y analiza todo de perfil, se equivoca cuando piensa que ‘Mou’ es la solución porque los éxitos de Zidane y de Anchelotti se construyeron sobre los cimientos del técnico portugués. De locura, sí, pero así es como piensa el ‘ser superior’.

La verdad es que el panorama que nos dejan estas cuatro primeras jornadas dibuja un escenario ideal para que ‘Mou’, contra los que muchos opinan (“está mayor y le ha cogido gusto a la palabra”), acabe estallando contra algo o contra alguien. O contra todos.

Nadie se creen al ‘Mou’ de la palabra, nadie. Como tampoco se creen que el hombre antes conocido como ‘The Special One’ sea capaz de enderezar el rumbo del equipo blanco. De momento, que lo sepan, debió ganar 4 de 4, como el Barça, y el primer día, ante el Espanyol, mereció perder y, el viernes, perdió en La Cartuja.

Cuando digo que el escenario pinta para que ‘Mou’, apoyado por Real Madrid TV, empiece a buscar culpables, es porque el Barça que hemos visto en esas mismas cuatro jornadas da miedo. Vale, sí, miedo en España, donde ya se paseaba, pero ha ganado los cuatro partidos con un promedio de cuatro goles por encuentro, cuando se le habían ido 54 tantos con Lewandowski, Ferran y Rashford.

Lamine Yamal celebra el primer gol contra el Valencia / JOSE JORDAN / AFP

Lo que quiero decir es que el Real Madrid, que ni siquiera es segundo (lo es el Alavés de mi amigo Quique Sánchez Flores), sigue en manos de los futbolistas y buena prueba de ello es que ‘Mou’ también se ha plegado a sus deseos, especialmente a los de Vinicius, que está para ser suplente…pero sigue de titular.

Un Real Madrid, cuyos futbolistas han sido calificados de ‘naif’ por su entrenador, por no hacer cuento, por no tirarse al suelo diciendo que les habían robado o por no fingir que les han abierto una ceja. Ese es el fútbol, el cambio, la revolución que propone ‘Mou’, después de que Florentino se haya gastado cientos de millones de euros en reforzar la plantilla.

Y es que es el propio ‘Mou’ quien se pregunta cómo pudo haber costado Diomande 140 millones de euros. De momento, no juega. Jugará, porque Moruinho sabe que no se puede jugar con el patrimonio del Real Madrid, eso lo tiene clarísimo y, además, sabe que él puede señalar a los futbolistas, montar el pollo (lo hará, descuiden, lo hará) con los árbitros, meterle el dedo en el ojo (otra vez) al Barça, pero le debe pleitesía a ‘Flo’ y, en eso, será fiel a la causa.

En lugar de pasarse el día contándose chistes, en Valdebebas, con Epi y Cucurellavecinos de residencia, Mourinho podría construir un equipo (de verdad) donde jugasen los que mejor están, aunque se enfaden los galácticos como Vinicius.

De momento, lo que debe hacer ‘Mou’ (y no está haciendo) es poner de acuerdo a Mbappé y ‘Vini’ y no pasarse el día contando que vive en la habitación de al lado de Espí, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y que el chaval es un chico encantador. En lugar de contarse chistes todo el día con Espí y también con Cucurella, otro inquilino de la residencia de niños, debería mirar la clasificación, donde lleva siete goles menos que el Barça y un gol más encajado.

Eso y, por descontado, dejar de decir esa bobada, que, por muchas veces que la repita no será cierta, de que Mbappé debe ser el próximo Balón de Oro. Porque, de nuevo, antes de hacer esas afirmaciones (falsas) debería saber que el único que lo ha ganado todo este año es el español Fabián Ruiz (PSG) o, incluso, mirar las últimas goleadas del Barça, donde hay un puñado de futbolistas mejores que Mbappé.

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Yo no sé si José Mourinho acabará hundiendo el Titanic, no lo sé. Tampoco sé si pronto, muy pronto, le veremos tal y como lo recordamos y/o conocemos. Lo que sí sé es que me temo que ‘Mou’ ya ha dirigido los 100 mejores partidos de su vida y que, de momento, existen en Europa una docena de equipos mucho mejores que el suyo. Se le ve mayor para reducir esas diferencias. Su suerte es que aún quedan dos meses para el primer Barça-Real Madrid.