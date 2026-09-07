Cristian Tello anuncia su retirada: "El fútbol me ha regalado momentos únicos"

Cristian Tello, que fue una vez internacional con la selección nacional absoluta, ha decidido poner fin a su carrera a los 35 años, tras haber jugado en equipos de seis países.

Nacido en Sabadell (Barcelona), ha militado en estos más de tres lustros de trayectoria en Espanyol, Barcelona, Oporto luso, Fiorentina italiano, Betis, Los Ángeles FC estadounidense, Al-Fateh y Al-Orobah saudíes y el Palm City emiratí.

Tello creció en la cantera azulgrana y tambien pasó por la Damm y el Espanyol en su etapa de formación. Llegó al primer equipo en la temporada 2011-12 de la mano de Pep Guardiola. El extremo disputó 86 partidos y marcó 20 goles con el conjunto azulgrana, con el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. En 2014 puso fin a su etapa en el Camp Nou.

Cristian Tello celebra un gol con el Betis. / RAÍL CARO

Internacional en categorías inferiores, vistió la Roja absoluta de la mano de Vicente del Bosque el 14 de agosto de 2013 en un amistoso ante Ecuador en Guayaquil, en el que la selección venió por 0-2 con goles de Álvaro Negredo y Santi Cazorla y en el que reemplazó en el descanso a Andrés Iniesta.

"Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista, ha llegado el momento de decir adiós al futbol profesional", anunció en sus redes el futbolista catalán, quien en el video de despedida expresó que "en la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años".

Más fuerte

"El fútbol me ha regalado momentos únicos con jugadores que quedarán para la historia. Me considero un auténtico privilegiado. He disfrutado de cada viaje, cada ciudad, cada equipo, cada gol, cada asistencia, cada título, cada celebración. Momentos que quedarán guardados en mi para siempre", apuntó.

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Tello celebra con el gesto del 'chupete' uno de sus tantos ante el Levante. / EFE

"Los buenos te los llevas en el corazón y los no tan buenos me han servido para ser más fuerte y convertirme en la persona que soy", añadió Tello, quien dio las gracias a su familia, amigos, así como a cada club por el que pasó en su carrera, en la que ha ganado todos los títulos españoles con el Barcelona, la Copa del Rey con el Betis y en Estados Unidos con Los Ángeles FC.