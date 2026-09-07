'Reyes del Mundo'
La Copa del Mundo inicia un viaje de celebración con los aficionados de la selección por toda España
La RFEF compartirá con los hinchas de todo el país el trofeo conquistado por la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) compartirá con los aficionados de todo el país el trofeo conquistado por la selección española en el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá este verano, como protagonista de una exposición con el título 'Reyes del Mundo'.
Según un comunicado, las primeras paradas serán Andalucía y Asturias, en un camino paralelo a la selección campeona del mundo. España se enfrentará a Croacia el 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en la Liga de Naciones; y el 3 de octubre, frente a Chequia en el Carlos Tartiere de Oviedo. Así, la exposición 'Reyes del Mundo' y la Copa del Mundo estarán en Málaga, Sevilla y Oviedo.
"Será el punto de partida de un recorrido cuyas fechas y lugares se irán confirmando en las próximas semanas pero que se inicia con la vocación por parte de la RFEF de llevar el éxito de la selección española a todos sus aficionados, partícipes y protagonistas en el triunfo de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026", concluyó el comunicado de la federación.
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