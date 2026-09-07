El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias

El FC Barcelona ha dado a conocer a los socios los números que deben aprobarse en la Asamblea de Compromisarios del próximo día 19. Aunque el club, como corresponde a cualquier empresa con escrutinio público, trata de disimular divulgando unos resultados positivos, en realidad la memoria arroja números rojos en la gestión ordinaria. Se trata del tercer año consecutivo en que se da esta situación.

En la temporada 23-24, tras unas cuentas recalculadas a la fuerza, las pérdidas fueron de 180 millones; en la 24-25, de 17, y en la 25-26, el saldo negativo que deberán avalar los socios en la próxima asamblea alcanza los 18 millones. Un total de 215 de gestión deficitaria en tres cursos. La segunda etapa de Joan Laporta en el Barça, desde el ejercicio 2020-21, arroja un total de -248 millones.

Resumen de la cuenta de resultados 25-26 del FC Barcelona

La perenne euforia oficialista sobre la recuperación del FC Barcelona no siempre coincide con los datos. El relato siempre es más alegre. El club avanzó hace unos días un balance positivo de la gestión ordinaria sin precisar la cifra. Este lunes, en la documentación trasladada a los socios, se especifica que es exactamente de apenas 200.000 euros.

Sin embargo, una vez incluidos los importes extraordinarios y los impuestos, el resultado neto es negativo en 18 millones de euros. En otras épocas habría supuesto la obligación de dimitir de la junta directiva, pero el artículo 67 de los estatutos del club está suspendido, ese que impide pérdidas en dos ejercicios consecutivos.

Imagen del balance del Barça 2025-26

Depreciación de Barça Produccions

No todo es malo en el balance. Ni mucho menos. Existen en la memoria de la temporada 25-26 noticias muy buenas. El EBITDA ordinario es de 140 millones en positivo, lo que emite un mensaje de credibilidad al sector financiero. Los ingresos de explotación ascienden a 1.060 millones de euros, un considerable aumento respecto a la campaña anterior, que fue de 994. Es una cifra récord, la primera vez que se superan los simbólicos mil millones, aunque haya concluido un poco por debajo de los 1.075 presupuestados. Demuestra la fortaleza de la marca Barça y su capacidad comercial.

Imagen de la directiva en la Asamblea de Compromisarios del Barça del 2023. / FCB

En este sentido, los ingresos por patrocinios han escalado a los 265 millones, cinco más que en el ejercicio anterior. El Barça Licensing and Merchandising ha facturado 208 millones, 40 más que en la campaña 2024-25. En ticketing, pases VIP y visitas al museo se ha logrado un incremento de 50 millones. Y en cuanto a traspasos se ingresaron 43 millones, de Ansu Fati, Pau Víctor, Dro, Jan Virgili y un porcentaje de la reventa de Trincao.

Pérdida de valor de Barça Produccions

Para la temporada actual, la 26-27, se prevén 1.195 millones de euros de ingresos de explotación. Eso también tendrá que ser aprobado por la asamblea, que volverá a ser telemática, como tiene ya acostumbrados a los socios esta junta. La normalización de la anomalía.

Significativa resulta también la pérdida progresiva de valor de Barça Studios, ahora llamada Barça Produccions, y que ha impactado de forma significativa en el balance de las cuentas de los últimos años. Un agujero negro, en realidad. De una valoración inicial de 400 millones, el ejercicio anterior se rebajó a 178, con una participación del club del 53,4%. Ahora se deprecia todavía más, a los 116 millones y, en cambio, aumenta el trozo perteneciente a la entidad azulgrana al 61,14%, dando validez a las advertencias del auditor el año pasado sobre la sobrevaloración de la empresa, que no acaba de arrancar como se preveía.

Imagen exterior del Camp Nou en obras. / Zowy Voeten / EPC

El Barça aumentó la campaña anterior un 7% la masa salarial deportiva, básicamente por la renovación de los contratos de las estrellas de la plantilla. En la presente el gasto en este apartado es de un 53% de su presupuesto, es decir, 636 millones. Es un porcentaje muy saludable y es una de las grandes correcciones que ha realizado la gestión de Joan Laporta respecto al pasado.

300 millones para completar el Espai Barça

Durante la temporada 2025-26 se han comenzado a pagar los intereses de la estructura de financiación del Espai Barça, lo que ha supuesto un impacto en el gasto financiero y en la tesorería del club, pues el Camp Nou aún no se encuentra a pleno rendimiento.

Según se explicita en la memoria, el endeudamiento bruto se sitúa a 30 de junio de 2026 en 910 millones de euros, con un incremento de 43 millones de euros respecto al ejercicio anterior. De este importe, 597 millones de euros corresponden a deuda con entidades de crédito y emisiones de bonos, mientras que 167 millones corresponden a deudas con clubs por fichajes de jugadores. Aquí queda fuera todas las obligaciones contraídas por la reforma del Camp Nou. El patrimonio neto del club se sitúa en -168 millones.

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En este sentido, en la memoria se resuelve uno de los misterios de los últimos días. Hace referencia a la ampliación de la deuda para completar el Estadi. Se hablaba de 500 millones. Al final serán menos. Serán 300 millones, que se suman a los 1.475 pedidos inicialmente.