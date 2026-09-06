Samuel Antuña, cirujano de Márquez: "Clínicamente es difícil entender cómo está ganando Marc"

Lo hace por vez primera en su dilatada carrera como especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, del Hospital Ruber Internacional, de Madrid. Se le nota que habla, por vez primera, con un periodista, pero maneja su discurso y sus detalladas explicaciones con la precisión y destreza con la que utiliza el bisturí.

El doctor Samuel Antuña (Oviedo, 1968), que suele estar acompañado siempre por sus colegas Ignacio Roger de Oña, Andrés Maldonado, Jorge de las Heras, Raúl Barco y Juan de Miguel, ha accedido, por vez primera en su vida, a explicar las razones por las que el mundo está sorprendido de que alguien como Marc Márquez, de 33 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siga ganando carreras y hasta títulos con un brazo con serias limitaciones.

“Lo cuento por Marc, no por el piloto, no por el campeón. Lo hago por un chico extraordinario, que se merece la mayor y mejor suerte del mundo, por eso he aceptado hablar con usted”, señala el doctor Antuña.

No le voy a pedir que retrocedamos en el tiempo, pese a que la imagen del cuerpo que acabamos de descubrir de Marc Márquez, nada nuevo para usted, es fruto de muchas lesiones y dolor. ¿Cómo estaba su brazo derecho cuando conquistó, el pasado año, su noveno título?

Cuando Marc ganó el campeonato el año pasado después de tantísimos esfuerzos y vicisitudes, la condición de su brazo derecho había mejorado mucho y, por lo que nos contaba, se sentía cómodo pilotando la nueva moto. No me atrevería a decir que, en aquellos momentos, su brazo derecho estaba bien, pero podía competir, no tenía demasiadas molestias, aunque seguía débil, fruto, lógicamente, de todas las cirugías que ha tenido en ese húmero y en ese hombro. Por muy Marc Márquez que seas, todo eso te afecta y mucho, y la fuerza que podía ejercer con el brazo derecho no era comparable a la que podía ejercer con el izquierdo. Pero, sí, antes del accidente de Indonesia estaba bien, podía competir, no tenía dolor, no se quejaba de nada, pero aquella caída lo cambió todo.

¿Cuando dice todo, es todo? Es decir, ¿supuso una vuelta atrás en su recuperación?

La caída de Indonesia supuso volver a empezar. Le provocó una luxación acromioclavicular, asociada a una fractura de la base de la coracoides. Una luxación así, para alguien que pilota a 350 kilómetros por hora, es muy importante que se cure bien, para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien.

"La caída de Indonesia supuso un volver a empezar. Antes, Marc competía sin dolor. Ese accidente afectó a su nervio radial y le hacía perder el control absoluto de su brazo y por eso se caía" Samuel Antuña — Cirujano del Hospital Ruber Internacional y médico de Marc Márquez

Pero no solo hubo una luxación, hubo más lesiones.

En esa misma caída se produjo el desplazamiento secundario de un fragmento de hueso que se había utilizado varios años antes para estabilizar el mismo hombro. Marc siguió compitiendo, continuó peleando por la victoria, pero con dificultades para controlar el brazo, provocándole dolor y caídas. Fue entonces cuando detectamos el problema. Aquí es donde debemos señalar qué tipo de persona es Marc. Él es un deportista tremendamente sacrificado y muy fuerte, tanto física como mentalmente. Nunca se queja por quejarse. Y, en esas carreras, nunca se quejaba, lidiaba con el problema, con el dolor, con la incertidumbre pero, cuando le daba explicaciones a su equipo, bueno, más que a su equipo, a su entorno, a lo que él llama la ‘otra familia’, de por qué no iba bien, por qué no se sentía cómodo sobre la moto, por qué se caía, su gente empezó a sospechar que Marc no estaba bien, que algo ocurría y que ni siquiera Marc sabía por qué se producía esa inestabilidad en su pilotaje.

Y, entonces, fue cuando Marc decide volver a ser examinado por ustedes.

En efecto, Marc aceptó volver a ser examinado, siempre en la línea de querer mejorar y estar a tope encima de la moto. Y, cuando le exploramos minuciosamente, comprobamos que uno de los nervios más importantes del brazo, el nervio radial, estaba comprimido dinámicamente por ese trozo de hueso, que flotaba en esa zona. Y eso hacía que, en determinadas posiciones durante las carreras, durante los entrenamientos, Marc perdiese el control absoluto de su brazo y por eso se caía.

Y, claro, deciden operar y sumar, sin remedio, una séptima intervención en ese brazo, en ese hombro derecho.

Marc no le tiene miedo a nada y cuando le planteamos que teníamos que intervenirle de nuevo, aceptó inmediatamente. Para realizar esa intervención, que no es sencilla, decidimos contactar con un experto español en nervio periférico, que es el doctor Andrés Maldonado. Ese hueso comprimía el nervio radial a nivel del plexo braquial y, como consecuencia de ello, Marc perdía el control del brazo en determinadas posiciones sobre la moto. Para solucionar el problema, fue necesario resecar el fragmento óseo que contactaba con el nervio, así como retirar varios tornillos. Sin duda, esa intervención le mejoró mucho el brazo.

"El mayor problema que tiene Marc, ahora, es que ha perdido fuerza en su biceps derecho. Marc no tiene ni tendrá nunca un brazo derecho normal. Creo que la expresión de que Marc corre, de momento, con un brazo y medio se adapta al actual estado de su brazo".

La imagen que hemos visto es impresionante, sobre todo por la gran diferencia que se observa de un brazo a otro y, por algunos detalles, como ese mordisco que tiene en su axila derecha.

Mire, cuando te descompensas como se ha descompensado Marc, que ha sufrido un montón de operaciones en esa zona del cuerpo, afectando seriamente a todos sus músculos, éstos no funcionan mecánicamente cómo lo hacen los del brazo izquierdo, eso es evidente ¿no?

Y, sin embargo, él compite, arriesga y pelea por ganar.

Repito, estamos ante una persona especial, un luchador nato. Marc trata de compensar todos estos déficits preparándose con más fuerza si es posible y adaptando su pilotaje a las características que tiene ahora su brazo. Pero es evidente y de eso se ha dado cuenta, ahora, todo el mundo, que Marc tiene un dorsal ancho que está fuerte, pero mecánicamente alterado; el redondo mayor, también, es decir, tiene alteraciones musculares, pero, sobre todo el mayor problema que tiene es que ha perdido la fuerza del bíceps. Y, sí, antes del accidente de Indonesia, todo eso estaba muy bien compensado. No estaba perfecto, pero estaba bien compensado y, tras aquel percance, se descompensó, tanto por la luxación acromioclavicular como por la lesión neurológica.

Marc Márquez mostró, el pasado viernes, en su Instagram la diferencia entre su brazo derecho y el izquierdo. / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

¿Me está diciendo que el brazo derecho nunca volverá a ser como el izquierdo?

Le estoy contando que estamos inmersos en un proceso, que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba pero, repito, para nada tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo.

Es decir, si se tratase de Carlitos Alcaraz, no podría seguir jugando en la élite del tenis.

Si Marc fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, sí, pero como un aficionado.

Sé que es muy difícil o, incluso, que es una pregunta impropia, pero ¿se atrevería a decir cuál es el nivel real, auténtico, del brazo derecho de Márquez?

Ponerle un valor real al brazo de Marc es imposible, porque él tiene tal capacidad para suplir sus carencias que…no sé. Lo que sí puedo decirle es que ese brazo está muy limitado en fuerza; sobre todo del bíceps. Creo que la expresión de que Marc corre, de momento, con un brazo y medio se adapta al actual estado de su brazo derecho.

"Si Marc fuese Carlitos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, sí, pero como un aficionado más".

Diría que ese brazo aún tiene margen de mejora.

Sí, sí, por supuesto, está en evolución, tiene margen de mejora, claro. Tenga en cuenta que la última cirugía fue hace tres meses, el bíceps va a ir mejorando, pero no se mejora igual de rápido y bien a los 22 años que a los 33. A Marc le va a costar un poco más mejorar, pero él está acostumbrado a las dificultades, a él nadie le ha regalado nada. Y, sí, sí, claramente, tiene margen de mejora, aunque no podemos saber cuál será su máximo, pero nunca igual que antes de sus lesiones.

Usted conoce muy bien a Marc, ¿diría que él se crece ante este tipo de adversidades? Lo digo porque todos lo juzgamos como un auténtico gladiador, como un superviviente.

Mire, yo creo que Marc tiene una personalidad, un carácter y una determinación únicas. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Pues, sencillamente, a que es un muchacho, bueno, ya un hombre, con una pasión tremenda por lo que hace, pasión que combina con una ambición inaudita. El camino que ha recorrido Marc ha sido muy duro. No habría sido extraño que, incluso en el deporte de élite, algunos hubieran abandonado. La capacidad de resiliencia de Marc es admirable.

"El camino que ha recorrido Marc ha sido muy duro. No me hubiese extrañado que algunos deportistas de élite hubiesen abandonado a mitad del camino. La capacidad de resiliencia de Marc es admirable y la pasión por su deporte única, inaudita".

Diría que es el paciente ideal.

Ser médico de Marc no es fácil. Es muy inteligente, quiere entenderlo todo y por eso te exige mucho. Ahora, después de todo lo que hemos vivido y aprendido juntos, es más maduro y reflexiona mucho más antes de tomar una decisión. Siempre nos ha hecho caso, y en ese sentido sí diría que es el paciente ideal. Tiene además, una gran capacidad para recuperarse de las operaciones, es espectacular.

Tengo la sensación de estar conversando con uno de los grandes admiradores de Marc Márquez, más que con su doctor.

Cliicamente es difícil entender lo que está haciendo Marc, la manera en que sigue ganando carreras. Las lesiones que ha sufrido Marc hubiesen retirado a muchos. Marc es un ejemplo admirable para los jóvenes, que pueden comprobar cómo trabaja sin quejarse, ni pública ni privadamente y de eso también soy testigo.

Marc Márquez (Ducati), en la mesa de masaje. / INSTAGRAM MARC MÁRQUEZ

Diría que tanto sufrimiento le ha servido para reconstruirse.

Resulta evidente, incluso para los que no hayan seguido la dura y exitosa carrera de Marc, que los años de sufrimiento y las dificultades que ha atravesado le han convertido en una persona más madura. Nuestra ayuda no se ha limitado al tratamiento médico de sus lesiones; también hemos intentado evitar, en la medida de lo posible, que su estado físico supusiera un riesgo para su integridad. Marc lo ha entendido muy bien, y parte de la madurez que ha demostrado se refleja en el sentido común con el que compite hoy, adaptándose a las limitaciones físicas relevantes y evidentes que presenta.

Perdone, solo un último detalle de inexperto, casi de un bobo que se ha quedado perplejo al ver la imagen que mostró Marc en su Instagram. ¿Ese hueco en el sobaco derecho qué es? Parece una mordida de tiburón.

El hueco de la axila derecha no es ninguna mordida de tiburón, no (sonrisas), es fruto de lo mucho que se han tocado, soltado y recolocado los músculos en las diversas operaciones. Con todas las cirugías a las que se ha sometido en ese hombro, en el húmero, muchas veces nos hemos visto obligados, durante la intervención, a soltar los músculos y volver a colocarlos en su lugar de origen. Todos esos cambios hacen que el músculo, su mecánica, el eje, cambie un poco y, si cambia el eje, la masa muscular, cuando lo miras de frente o de lado, cambia de forma.

"Nadie sabe si Marc será capaz de volver a ganar un campeonato. Lo que sí sé es que su ejemplo perdurará de por vida: no solo por la valentía, la capacidad de trabajo que convierte en épico lo que hace, sino porque lo hace desde la humildad que caracteriza a las buena personas"

Pero todo sigue en su sitio…

A Marc no le falta ningún músculo, los tiene todos, pero todos esos músculos han estado o se han visto afectados, el tríceps, el dorsal ancho, el redondo mayor, el pectoral, en todos los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido. Y, a pesar de que él los ha trabajado muy bien, la forma de ese músculo y la mecánica con la que trabaja hace que la apariencia externa del músculo cambie. Insisto, no le falta ningún músculo, pero no están perfectos, están un poco atróficos, un poco cambiados y por eso no tiene tanta fuerza en ese brazo como en el izquierdo, por supuesto.

Perdón, me equivoqué, no era la última pregunta: ¿Cree que Marc será capaz de ganar el título este año?

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Nadie sabe si, con un brazo sometido a tantas lesiones y limitaciones, Marc será capaz de volver a ganar un campeonato. Lo que sí sabemos quienes hemos tenido la fortuna de tratarle personalmente es que su ejemplo perdurará entre los deportistas que le sigan: no solo por la valentía, la capacidad de trabajo y la voluntad que convierten en épico lo que está haciendo, sino también porque lo hace desde la humildad que caracteriza a una buena persona.