Rodri exhibe aura en su primera titularidad, aunque noquea a la defensa más catalana del Barça

Rodri puso fin accidentalmente a la defensa más catalana posible. Una retaguardia catalanoparlante al 100%. El portero y los cuatro defensores. Joan Garcia Pons, Eric Garcia Martret, Pau Cubarsí Paredes, Gerard Martín Langreo y Xavi Espart Font comparecieron en la alineación titular y cabe imaginar que intercambiaron consignas en un idioma que no era el español, preponderante en todos los vestuarios de la Liga. "Amunt!", "Compte!”, "Baixem!". Por ejemplo. Dejemos a los que dominan los archivos que busquen la última vez que sucedió algo así en el Barça. Cabe destacarlo en estos tiempos de emergencia de la lengua y de que se celebran 50 años de la primera transmisión de Joaquim Maria Puyal.

Rodri -aún cuesta llamarle Rodrigo- le dio sin querer un cabezazo en la nariz a Eric a la salida de un córner y el defensa de Martorell enseguida vio que el tabique no estaba en su sitio. Conoce bien el dolor. Sufrió una fractura igual en Brujas en un partido de Champions, en noviembre de 2025. Deberá desempolvar la máscara protectora en cuanto pueda volver a jugar. Pidió el cambio y entró Koundé, un francés poco hablador. Fin a la unanimidad lingüística. Pero Rodri se hizo perdonar. Puso cara atormentada en cuanto vio a Eric desfilar hacia el vestuario. Y sobre todo mostró jerarquía en el centro del campo en su primer encuentro como titular. Ha aprendido rápido el lenguaje del Barça de Flick.

Eric Garcia, en un momento del partido contra el Valencia. / Dani Barbeito / SPO

Actuó durante poco más de una hora antes de ser sustituido por Marc Bernal, recambio natural. Empezó a exhibir todos los atributos que recomendaron su fichaje. Temple, control, posicionamiento, autoridad y capacidad de cohesionar al equipo y empujarlo hacia arriba. Cuesta entender que el Real Madrid no apretara más para su contratación. Con la falta que les hace. Suerte que Deco estuvo listo.

El MVP del último Mundial no necesitó jugar un partido de Balón de Oro, pero ya mostró aura, ese concepto en boga, que denota más impostura que otra cosa en los tiempos actuales, pero que en el caso de Rodri no es así, sino que hablamos de un liderazgo que eleva el rendimiento colectivo. Es un futbolista de una presencia apabullante, que ocupa mucho terreno.

Lamine Yamal felicita a Raphinha tras marcar el 0-3 al Valencia. / Kai Forsterling / EFE

Evidentemente el Valencia, que pareció un equipo juvenil, no obligó a Rodri ni a nadie a apretar los dientes. Ya habrá otros duelos más exigentes. Pero por lo visto en Mestalla este es un Barça muy bien estructurado, con mucha competencia en todas las líneas, y con una capacidad de golear demoledora. Ya son 17 goles en 4 partidos. No hacía tanta falta un delantero centro puro, por lo que se ve. Puede hacer más por el gol un mediocentro con conocimiento del juego, que sabe cuándo otorgar pausa y cómo coordinar la presión, que un delantero de 100 millones. Quizá el fichaje frustrado de Julián Álvarez acabe siendo una bendición escondida.

Buenas estadísticas

Las cifras de su actuación no acaban de contar su aportación. Pero resultan indicativas. Un 98% de pases precisos, seis recuperaciones y un remate al larguero a la sálida de un córner. Una actuación muy completa. Por eso Flick transmitió satisfacción con su incorporación. Sin olvidarse de Bernal. Puede aprender mucho del madrileño, vino a decir.

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"Estamos felices de que esté en nuestro equipo. Todo lo que hace tiene sentido. Da estructura al equipo. Es fantástico, no solo en el campo, sino también en el vestuario", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que subrayó que cuenta, y mucho, con Bernal. Pero el aura de Rodri resulta ahora mismo irresistible.