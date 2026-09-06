El nuevo Barça de Sekulic se lleva el Trofeo de Encamp en la prórroga (96-101)

El Barça, un proyecto totalmente renovado y dirigido por Aleksander Sekulić, se llevó el Trofeo de Encamp después de vencer en la prórroga por 96-101 al MoraBanc Andorra, que no pudo cortar la inspiración del alero Tyrese Martin, con 16 puntos en los dos primeros cuartos.

El nuevo proyecto del MoraBanc Andorra, y también del Barça, se presentó en sociedad en la octava edición del Trofeu d'Encamp. Los de Žan Tabak, sin 'Cam' McGriff, y los de Aleksander Sekulić sin Kevin Punter, Tosan Evbuomwan ni Yoan Makoundou.

En los primeros cinco minutos, dominio azulgrana con un +10 (13-23) con el liderazgo del jugador que está llamado a ser una pieza básica, el alero norteamericano, exjugador de la NBA, Tyrese Martin (8 puntos con un 2 de 2 en triples). Al final del primer acto, 21 a 26 contra un MoraBanc combativo.

Parcial de 9-0

En el segundo cuarto, los de Tabak se desmelenaron en ataque contra un Barça más pesado de piernas y fallón en el tiro. El único jugador que estaba fino en los blaugranas fue Tyrese Martin (16 puntos con un 4 de 5 en triples). Ocho puntos seguidos del joven base andorrano Luka Bottiroli situaron por delante en el marcador al MoraBanc con un 43-38. Dos tiros libres de Rafa Luz llevaron el partido al descanso con un 48-46.

Los azulgranas lograron darle la vuelta al marcador después del descanso con cinco puntos seguidos de Joel Parra y un 2+1 de Josh Nebo y otro de Oleg Balcerowski para situar el 52-58. Pero los locales despertaron y con un parcial de 9-0, con triples de Aaron Best y dos del exblaugrana Kyle Kuric, obligaron a Sekulić pedir un tiempo muerto con el 61-59. A partir de entonces, los catalanes fueron a remolque para acabar con un 71-65.

Irrupción de Brizuela

En el último tramo apareció Dario Brizuela para liderar la reacción del Barça con 7 puntos en los primeros cinco minutos. A 3'02" del final, el base Juan Núñez situó el 80-85 y acercaba a los de Aleksander Sekulić al triunfo. A 29"6 empató Kassius Robertson con un triple para el 86-86, respondió Nkamhoua y sobre la bocina Robertson llevó el partido a la prórroga (88-88).

En el tiempo extra, el base Umoja Gibson asumió galones (6 puntos) bien secundado por Nkamhoua (4 puntos) dieron el triunfo al Barça contra un MoraBanc que contó con un inspirado Luka Bottiroli. Al final, 96-101 con los 16 puntos de Tyrese Martin.

Ficha técnica:

96- MoraBanc Andorra (21+27+23+17+8): Akinjo (8), Robertson (13), 'Chumi' Ortega (2), Mutic (5) y Pustovyi (10) -cinco inicial-; Radosevic (8), Rafa Luz (6), Best (10), Iwundu (7), Kuric (12), Aquino (2) y Luka Bottiroli (13).

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101- Barça (26+20+19+23+13): Robinson (4), Dario Brizuela (9), Umude (13), Joel Parra (13) y Nebo (9) -cinco inicial-; Gibson (6), Balcerowski (9), Martin (16), Nkamhoua (14), Minaya (3), Juan Núñez (2), Ubal (2) y Dabone (-).