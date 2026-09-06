Marcos salva al Espanyol en un duelo con más polémica que fútbol

Manolo González no pudo celebrar con un triunfo su partido oficial número 100 con el Espanyol. Tuvo que conformarse con un empate en el último suspiro gracias a un gol de Marcos Fernández en el minuto 98 (1-1). Evitó, al menos, la derrota el cuadro perico en un pulso marcado por la polémica. El árbitro Sesma Espinosa, tan desastroso como su ayudante en el VAR Trujillo Suárez, desquició a ambos conjuntos. El Sevilla se quedó con 10 en el minuto 55 por la injusta expulsión de Sangante, compensada después con el gol anulado a El Hilali en otra decisión surrealista. Stassin adelantó a los visitantes al culminar un saque de banda y Marcos selló las tablas definitivas.

Mucho ha cambiado la vida en el Espanyol desde aquel 12 de marzo de 2024, cuando Manolo González asumió las riendas del equipo procedente del filial. Sustituyó a Ramis como solución de urgencia en Segunda en un club bajo la presidencia de Chen Yansheng. Logró el ascenso y cumplió su primer objetivo. Luego siguieron dos permanencias. Dos años y medio después de su llegada, ha cambiado el dueño (Alan Pace está al mando), el director deportivo (con Monchi al frente) y casi toda la plantilla, pero el jefe del banquillo sigue siendo el mismo, con la misma ilusión, cabreos y celebraciones del primer día.

Dos novedades

En su partido 100 apostó por dos cambios en el once. Cabrera recuperó su puesto en el eje de la zaga en lugar de Drkusic tras cumplir la sanción que arrastraba del pasado curso, mientras Moscardo desbancó a Urko. Necesitaba reaccionar el Espanyol después de las dos últimas derrotas y tuvo un inicio esperanzador, con una falta peligrosa lanzada por Javi Hernández que desvió con apuros Vlachodimos (m. 3).

Manolo aplaude en el partido contra el Sevilla. / AFP7 vía Europa Press

No hubo mucho más destacable en un primer tiempo muy igualado, en el que apenas se generaron ocasiones. Dmitrovic llevó el miedo a la grada tras un recorte en el área, pero la cosa no fue a mayores y el pulso se marchó al intermedio sin goles. Esperaban algo más de su equipo los 30.000 pericos que asistieron al choque, pero el guion siguió muy plano hasta la primera jugada clave. Un pase en profundidad a Roberto acabó con la roja a Sangante en una acción muy polémica (m. 55). El central tocó el balón antes de derribar al ariete perico, pero el VAR mantuvo la decisión y el Sevilla se quedó con 10 con más de media hora por delante.

Debut de Bryan Zaragoza

No tardó mucho en aprovechar la superioridad numérica el Espanyol, que se adelantó con un tanto de Omar el Hilali, anulado posteriormente por el VAR por un fuera de juego posicional de Marcos que podía obstaculizar al defensa Castrín. ¿La ley de la compensación? Probablemente.

Del 1-0 pudo pasarse perfectamente al 0-1, pero Dmitrovic desbarató la ocasión de Stassin. Manolo se lanzó a por la victoria y apostó por el debut de Bryan Zaragoza en lugar de El Hilali, pero el choque aún depararía fuertes emociones.

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Un saque de banda prolongado por Urko acabó con el tanto de Stassin (m. 85) que dejaba noqueados a los pericos. No se rindió el Espanyol, Cornellà apretó y Marcos hizo justicia. Remató con el hombro al larguero y aprovechó el rechace para rescatar a los pericos con la cabeza.