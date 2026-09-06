Jordi Xammar, referente de la vela: "Infravaloré un poco una plata y un bronce, solo me valía el oro. Ese error no lo volveré a cometer"

Jordi Xammar (Barcelona, 1993) viene de hacer historia en el Campeonato Mundial de Vela en Enoshima (Japón). El regatista catalán consiguió el bronce en la clase 470 junto a Marta Cardona. Con esta última medalla, Xammar iguala el récord de ocho podios consecutivos en Mundiales (dos oros, tres platas y tres bronces), un hito que consiguió el australiano Mathew Belcher entre 2010 y 2017. Su nombre ya aparece en los libros de historia de los deportes náuticos, pero aún quedan muchos retos por delante. El más importante, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Llegas de Japón con una nueva medalla, la octava consecutiva en Mundiales y, es todo un récord. ¿Qué se siente al haber hecho historia en tu deporte?

Muy feliz de haber igualado el récord de Belcher, yo no tenía ni idea y fue el propio entrenador inglés quien me lo dijo al felicitarlo por el oro. Es muy difícil conseguir esa regularidad en nuestro deporte, donde hay tantas variables que no controlas.

Antes del bronce en Japón, también conseguisteis el tercer puesto en el Europeo de Portugal. Os habréis ganado unas buenas vacaciones.

Sí, el plan es descansar. Estamos muy contentos con el bronce, pero defendíamos el título e inconscientemente la cabeza no para de darle vueltas en cómo mejorar.

Y ahora que has sido padre por segunda vez, ¿cómo haces para conciliar la vida familiar con la profesional estando fuera de casa más de 200 días al año?

Se habla mucho de lo difícil que es la maternidad y me saco el sombrero con todas las atletas que son madres y siguen compitiendo. La paternidad, siendo atleta, que es lo que yo vivo, también es complicada. Mi mujer me ayuda mucho a organizarme y a disfrutar de ser padre. La familia a veces viaja conmigo, estamos aprendiendo y encontrando el mejor equilibrio.

"La medalla olímpica de Tokio fue la explosión de alegría más fuerte que he vivido nunca. Todavía hoy se me pone la piel de gallina"

Has disputado tres Juegos Olímpicos. ¿Cómo son las Olimpiadas por dentro cuando no hay competición?

Todo el día de fiesta… es broma (ríe). Hay mucha leyenda sobre la Villa Olímpica. Serán mis cuartos Juegos, ya le diré a alguien que me avise si hay algo interesante para no perdérmelo. A medida que los deportistas van acabando sus competiciones, se van desmadrando un poquito más que los que aún siguen compitiendo, pero nada fuera de lo común. El día que acaba la competición tienes ganas de que todo salte por los aires (ríe).

Hablemos de Tokio, cuando conseguiste la deseada medalla olímpica, el bronce. ¿Cómo describirías ese momento?

Fue la explosión de alegría más fuerte que he vivido nunca. En una final olímpica nunca sabes lo que puede pasar y cuando vi que cruzaba la meta… todavía hoy se me pone la piel de gallina. Una explosión de felicidad inmensa de toda una vida de trabajo.

Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez con su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. / Sailingshots / Maria Muiña

En los siguientes Juegos, te quedaste a las puertas y contaste que fue uno de los momentos más duros de tu carrera. ¿Qué lecciones te llevaste de aquel cuarto puesto en París?

Fue una explosión de emociones muy potentes, pero a la inversa. La lección que me llevé es que, por mucho que tú te prepares a tope, a veces la vida tiene otros planes y hay que seguir. Los grandes deportistas de la historia sufrieron grandes golpes, se levantaron y volvieron a ganar. Sin compararme con ellos, intento hacer lo mismo.

¿Y qué fue lo que te levantó?

Mis hijos me ayudaron, el primero nació después de París y, pensar que quizá me puedan acompañar a unos Juegos Olímpicos me dio fuerzas. Tengo que ser un ejemplo para ellos, que sepan que su padre llegó a la final olímpica preparadísimo, se quedó sin medalla y volvió a prepararse con la misma ilusión para los siguientes.

Entrevista a Jordi Xammar, regatista de 470, en El Periódico. / Anna Puit / EPC

Tras ese mal momento, también se retira tu compañera, Nora Brugman.

La retirada de Nora quizás fue el momento más complicado de todos porque, de golpe, no solo había perdido la medalla, sino que encima no tenía equipo para poder prepararme los siguientes Juegos. Allí pensé que quizás debía retirarme de la vela olímpica.

En vez de hacerlo, uniste fuerzas con Marta Cardona, que tenía 19 años. ¿Cómo fue ese cambio?

Primero no lo veía claro, era una chica de 19 años que nunca ha hecho vela olímpica. Pero decidí intentarlo y no ha podido ser mejor. Marta tiene la cabeza muy amueblada para ser tan joven, con una disciplina inmejorable que nos ha hecho volver a estar al nivel necesario.

Jordi Xammar y Marta Cardona logran la medalla de bronce en el Mundial de 470 en Enoshima (Japón). / JU / Europa Press

En 2022, la clase 470 pasó de ser una competición masculina y femenina por separado a convertirse en una categoría mixta. ¿Cambió la preparación y la manera de formar un equipo?

Hubo mucho revuelo por el cambio, pero tras años de experiencia, antes en masculino y ahora en mixto, puedo decir que no hay diferencia. El nivel de exigencia, lo que nos pide el entrenador o el objetivo, es el mismo. A mí el cambio me gusta, que un chico y una chica se completen al 100% y trabajen juntos con un nivel de intensidad y estrés altísimo es muy positivo a nivel social.

Solo restan dos años para los Juegos de Los Ángeles, donde estuvisteis hace poco. ¿Cómo prevés que será la lucha por el oro en las costas californianas?

A priori, Los Ángeles es un muy buen campo de regatas, nuestro deporte se va a poder lucir porque va a haber viento fuerte y sol. Podremos enseñar lo bonito que es, si la meteorología lo permite.

Y tú en particular, ¿cómo lo afrontas? ¿Con ganas de quitarte la espina de París o prefieres afrontar este ciclo como una historia completamente nueva?

Los Juegos de París están ahí, no te voy a engañar. No me gusta decirlo, pero quizá infravaloré un poco una plata y un bronce, solo me valía el oro. Ese error no lo voy a cometer, valoraría mucho una medalla, pero por supuesto luchando por el oro.

Has vivido de todo en el mundo de la vela. Si tuvieras que resumir todo lo que te ha dado en una sola lección, ¿cuál sería?

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Nunca sabes lo que puede pasar. He visto campeonatos que estaban definidos y… Se tiene que ir siempre al 100%, creer ciegamente en algo acaba haciendo que se te abran las oportunidades.