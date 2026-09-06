Polémica
El Europa denuncia una nueva actuación de la Policía "desproporcionada" por una estelada: "Lo han lanzado al suelo y golpeado"
Es el segundo caso en dos semanas en el que un aficionado catalán es reducido con excesiva fuerza por llevar una bandera independentista
El Govern condena el "uso de la violencia" policial a aficionados del Barça que exhibían esteladas en el partido en Elche
Dos semanas después de que el Barça denunciara en su debut liguero contra el Elche, "el uso desproporcionado de la fuerza" tras la detención y reducción de un aficionado por llevar una estelada al partido en una actuación que Junts catalogó de "abuso y maltrato", el Club Esportiu Europa ha denunciado este domingo una situación idéntica en Alcorcón en un partido en el que las autoridades han "lanzado al suelo y golpeado" a un seguidor por llevar la bandera independentista al encuentro.
Según la normativa, solo pueden prohibirse símbolos que supongan una incitación directa al odio o a la violencia, algo que, no ocurre con las esteladas. El Europa ha explicado que, según los aficionados presentes, agentes de la Policía Nacional "han lanzado al suelo y golpeado" a un aficionado del club, "le han requisado la estelada e incluso lo han querido obligar a decir que era español".
El Europa recuerda el caso del Barça, del 23 de agosto, y lamenta una nueva "actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad por el hecho de llevar una estelada". La afición del Europa ha abandonado el partido por solidaridad con la persona afectada, a quien los agentes también han amenazado con "una posible sanción en aplicación de la Ley del Deporte"
El Club Esportiu Europa ha condenado este domingo "la actuación de la Policía Nacional" y ha catalogado como "inadmisible cualquier actuación que vulnere los derechos fundamentales, la libertad de expresión y las libertades políticas y sociales"
El vídeo del Elche - Barça
La polémica está servida desde el Elche - Barça, cuando varios agentes retiraron la bandera al aficionado, al que posteriormente apartaron de la cola junto al otro seguidor. A partir de ahí se produce un forcejeo entre los aficionados y los policías. Los agentes intervienen con las porras y uno de los seguidores acaba en el suelo, donde es reducido por varios agentes y recibe varios golpes. Finalmente, dos policías se llevan esposado al aficionado que había sido reducido.
El Barça canceló el homenaje previsto a los ocho jugadores del Barça que fueron campeones del mundo a raíz de estos hechos y Laporta, en sus declaraciones a los medios del club afirmó "que debe servir de una vez por todas para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física. Y que sirva también de una vez por todas para que deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad y orden público".
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó el pasado lunes de que la Policía Nacional había abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y de que no se dio "ninguna instrucción ni orden para requisar banderas. Marlaska admitió, tras los peticiones de los partidos políticos catalanes de que interviniera en el Congreso, que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial, aunque ha pedido esperar a las conclusiones de la investigación interna abierta de oficio.
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