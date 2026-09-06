Lo que disfrutaría Antonio Franco, por Juan Cruz Ruiz

Veo a veces los partidos del Barça como si cerca estuviera mirándolos uno de los mejores espectadores del equipo que fue, por ejemplo, de Ramallets o de Luis Suárez: Antonio Franco, el inolvidable periodista que dirigió este diario y que, además, fue el amigo del todo el mundo.

Me lo imagino, por ejemplo, en el partido de este domingo, viendo, pongo por caso, a Lamine, a Rodri y a Pedri, cada uno en su sitio. Lamine ya es más que un club: es el mejor de todos los que hoy trabajan cerca de la portería contraria. A veces pierde el tino y se dedica a hacer pucheros cada vez que el entrenador lo arrincona..., después de una serie que no le salió bien del todo.

Las jugadas que este muchacho hace con lo que sabe, y con lo que intuye, convierten al Barça de hoy en un equipo que le alegra la vida a todo al que lo ve acercándose al arco ajeno. Lo de este domingo fue un espejo de su alma de futbolista y una explicación de por qué es, ahora, el mejor de los que hay adelante.

Rodri se adaptó en seguida a lo que ahora se le pide: jugar regalándole a lo que le obliga su contrato como si se hubiera obligado, desde que llegó, a ser mucho más que el que ya demostró al mundo que por algo es mucho más que un mediocentro. ¡Qué manera de estar al tanto!

El gol de Pedri

¿Y Pedri? Este muchacho ya es el que explica, en cualquier demarcación, que lleva consigo un fútbol que no tiene otro parangón que el que lleva su nombre propio. Es capaz de estar a la vez en muchos sitios, y eso lo lleva también a estar donde le da la gana, y siendo más útil que nadie hasta callado.

Qué manera de ganar. Pedri hizo aquello que no suele, marcar un gol. Como si estuviera buscando a un compañero que lo hiciera, el enorme futbolista de Tenerife hizo de su gol una fiesta de la delantera, y Lamine, el imbatible, le dio al equipo otra alegría como aquellas que él mismo ha soñado desde que encontró en este equipo y era aún imberbe.

Este es un equipo que tiene ganas de jugar, y las usa como si viniera de sabérselo desde que cada uno de ellos trabaja para darle alegría al equipo que tanto quiso Antonio Franco.