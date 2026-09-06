Después de "atacar, atacar y atacar" en Valencia, Flick echa en falta "más control" en el Barça

"Goles no nos van a faltar", dijo Pedri tras el Valencia-Barça, cuando ya era una evidencia que el equipo anda sobrado de pólvora, con 17 tantos marcados en cuatro jornadas, y el propio Pedri había contribuido simbólicamente. "La gente deseaba un delantero que marque 40 goles, pero tenemos gente de calidad arriba", precisó, aludiéndose indirectamente, aunque pretendiera expresar la enorme capacidad que tiene el Barça para crear ocasiones. Hasta 25 fabricaron los azulgranas en Mestalla, que empezaron tibios en Elche (11, pero con el primer 0-5), el doble ante el Athletic (22, para el 2-0) y las 26 frente al Rayo (5-2).

"Necesitábamos un nueve, nada ha cambiado", rebatió Flick a Pedri, pese a que los números se empeñan en llevarle la contraria. Cuando entró Gabriel Jesús, que debutaba -el nueve que ha llegado en lugar de Julián Álvarez-, el equipo había sumado 16 goles; el decimoséptimo fue obra de Lamine Yamal, que cantó el segundo doblete seguido y comparte el tercer lugar del Pichichi con Fermín y tres jugadores más. Raphina es el líder con seis tantos. Entre ellos se interpone Sergio Camello, del Rayo.

Flick respondió a los cánones: echó agua al vino para contener la euforia. El equipo acababa de salvar una plaza habitualmente hostil -esta vez lo fue para la propiedad del club, sentada en el palco- sobrevivió a un sol abrasador a las 16.15 horas y brilló con la tercera goleada por cinco goles. El técnico vio una actuación "fantástica" de sus futbolistas, "un equipo dominador desde el principio" y se quejó de un exceso de ambición con el partido resultado.

Pedri marca el 0-4 al Valencia. / Biel Alino / EFE

"Guardar energía"

"Para mí lo importante son los tres puntos", anunció, y a partir de esta tesis vino el lamento, más que la crítica. "No sé si es necesario con el 0-5 atacar, atacar y atacar siempre, o tener más control en el partido. Habrá muchos partidos y esto va de energía y de guardar energía", argumentó el técnico para justificar el pero. Seguramente pensó en la cita del próximo miércoles en la Champions, con el estreno frente al Feyenoord.

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El adversativo era débil. Flick reconoció que el Barça había rubricado "un partido casi perfecto". Tal vez de nivel superior al que esperaba el técnico, quien aventuró que hasta después del parón de las selecciones nacionales, en octubre, no se vería la mejor versión del equipo. Cuesta pensar cómo será.