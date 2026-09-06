El Barça busca el primer golpe: el liderato con tres puntos de ventaja sobre el Madrid

Nunca se quejó en la pobreza y no iba a hacerlo en la riqueza. Hansi Flick se expresó feliz y contento con la plantilla que le pusieron a su disposición cuando en 2024 sólo le dieron dos fichajes (Dani Olmo y Pau Víctor, 58 millones invertidos) y en 2025 otros dos (Joan Garcia y Roony Bardghji, 29 millones), e igual de feliz y contento está con siete jugadores nuevos (más João Cancelo que repite) y 174 millones gastados.

"La calidad de la plantilla es top", aseguró Flick en vísperas de viajar a Valencia para visitar Mestalla (16.15 h), con la incorporación de los dos últimos refuerzos (Dominik Livakovic y Gabriel Jesús), que se sentarán en el banquillo, y la duda de Lamine Yamal. Otro asunto es que el dinero -demostrado está- no garantiza el éxito.

Livakovic para un trallazo en la última sesión azulgrana en Sant Joan Despí. / Dani Barbeito / SPO

El sueño truncado

La victoria reportaría al vigente campeón la oportunidad de ostentar el liderato en solitario y abrir brecha respecto a sus competidores tras la caída del Madrid ante el Betis (1-2) el viernes. Este sábado también sucumbió, y con estrépito, el Atlético en su visita a Bilbao (3-0). Reapareció Julián Álvarez con los suyos.

Sin recursos, o pocos, o menos que algunos rivales, el Barça ha conquistado las dos últimas Ligas, y con el récord de inversión de Laporta no está escrito que la Champions vaya a caer en el saco. "Veremos a final de la temporada si esta plantilla es mejor que la del año pasado", comentó Flick, antes de reflexionar, con lástima, que el aumento de los fichajes ha comportado el sacrificio de canteranos: "Yo sé que el sueño de todos los jugadores de La Masia es jugar en el Barça, pero hay que ser honesto y tomar decisiones", dijo "convencido y muy contento" del grupo que maneja. La contrapartida a las llegadas de los Gordon, Adeyemi, Rodrigo, Livakovic, Cancelo, Abdelkarim y Gabriel Jesús) ha implicado las bajas de los Casadó, Cortés, Torrents, Marqués...

Rodrigo y Gavi juguetean con el balón sobre el césped este sábado. / Dani Barbeito / SPO

"Yo sé que el sueño de todos los futbolistas de La Masia es jugar en el Barça, pero hay que ser honesto y tomar decisiones" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Habría dicho lo mismo si en lugar de Gabriel Jesús hubiera venido Julián Álvarez. Tampoco se quejó del cambio; al contrario, manifestó que le había gustado «mucho» la participación del brasileño en los entrenamientos. Aún no está para quitarle el puesto de nueve a Raphinha. "Es nuestra mejor opción ahí", aseguró.

Gabriel Jesús, en el último entrenamiento previo al Valencia-Barça. / Dani Barbeito / SPO

Lamine Yamal, dolorido

Lamine Yamal se entrenó al margen del grupo, dolorido por un golpe recibido, y Flick no podía pronunciarse sobre si le alinearía de titular o lo reservaría para evitar que se agravase, habida cuenta de que el miércoles empieza la Champions frente al Feyenoord en el Camp Nou (18.45 h). El equipo neerlandés venció en su visita al NEC Nimega (1-3).

Lamine Yamal es de los que quiere jugar siempre, más que entrenar o descansar, dijo el técnico, como si fuera un futbolista único con esa pretensión, aunque parecía compartir en público la dificultad que supone sentarle en el banquillo. De hecho, con la misma escasa preparación que los demás internacionales españoles, dosificados en los primeros compases, Lamine Yamal es quien más ha jugado.

Jules Kounde, Fermín Lopez y Pedri, durante el entrenamiento del sábado. / AFP7 vía Europa Press

Cinco capitanes

Y no se trata de que sea uno de los nuevos capitanes, el quinto en el escalafón, pese a ser uno de los más jóvenes con 19 años. Flick ha intervenido en la elección, nombrando a los dos primeros (Raphinha y Pedri) y bendiciendo a los tres siguientes (Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine Yamal).

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"Mi staff y yo llevamos tres años en el club y conozco al equipo mucho mejor que antes, sabemos más o menos lo que ocurre en el vestuario", explicó Flick sobre su intervención en el establecimiento de la nueva jerarquía. El técnico argumentó que Ter Stegen y Araujo jugaron poco el año pasado y se han ido, y De Jong también estuvo muchos partidos ausente. Sigue ausente por tiempo indefinido.