El Arsenal de Arteta remonta en el derbi londinense ante el Chelsea de Xabi Alonso (2-1)

El Arsenal superó al Chelsea en el derbi londinense,y el duelo vasco en los banquillos. El equipo de Mikel Arteta remontó el tanto inicial de Morgan Rogers del cuadro de Xabi Alonso con goles de Kai Havertz y Martin Odegaard (2-1).

El Arsenal, vigente campeón de la Premier, prolongó el pleno con su tercera victoria doméstica para colocarse segundo en la tabla y seguir el ritmo del Manchester City.

Mikel Arteta celebra la victoria del Arsenal ante el Chelsea. / ADRIAN DENNIS / AFP

Los de Xabi Alonso, que llegaban invictos, rompieron el muro 'gunner', que no había encajado ningún tanto, en menos de dos minutos con un tanto de Morgan Rogers, fichaje millonario de los 'Blues'. El Arsenal reaccionó rápido con un tanto de Riccardo Calafiori en el 11, pero quedó anulado.

Sí subió al marcador el gol de Havertz, después de una diagonal desde la derecha y un tiro al palo corto para batir al 'Dibu' Martínez. El Chelsea aguantó el empate hasta que ya en la segunda parte el Arsenal tomara la ventaja definitiva. Marcó Odegaard, después de que Havertz dejara pasar un envío de Christos Tzolis.

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Declan Rice celebra con Martin Odegaard el gol del noruego ante el Chelsea. / ADRIAN DENNIS / AFP

Los porteros fueron los protagonistas con paradas importantes en el tramo final de David Raya y el 'Dibu', y el marcador ya no se movió, pese a que Alonso introdujo a hombres como Pep Chavarría o Estevao. El Chelsea se queda cuarto en la tabla con 6 puntos, después de sus dos victorias en las dos primeras jornadas.