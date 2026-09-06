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El Arsenal de Arteta remonta en el derbi londinense ante el Chelsea de Xabi Alonso (2-1)

El vigente campeón mantiene el ritmo del Manchester City en la cabeza de la tabla de la Premier

El extremo portugués del Chelsea Pedro Neto (centro) batalla por el balón ante el central del Arsenal Riccardo Calafiori (izquierda) y Christos Tzolis.

El extremo portugués del Chelsea Pedro Neto (centro) batalla por el balón ante el central del Arsenal Riccardo Calafiori (izquierda) y Christos Tzolis. / John Walton/PA Wire/dpa

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El Arsenal superó al Chelsea en el derbi londinense,y el duelo vasco en los banquillos. El equipo de Mikel Arteta remontó el tanto inicial de Morgan Rogers del cuadro de Xabi Alonso con goles de Kai Havertz y Martin Odegaard (2-1).

El Arsenal, vigente campeón de la Premier, prolongó el pleno con su tercera victoria doméstica para colocarse segundo en la tabla y seguir el ritmo del Manchester City.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts after the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on September 6, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /. SEE CAPTION FOR MORE INFORMATION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time

Mikel Arteta celebra la victoria del Arsenal ante el Chelsea. / ADRIAN DENNIS / AFP

Los de Xabi Alonso, que llegaban invictos, rompieron el muro 'gunner', que no había encajado ningún tanto, en menos de dos minutos con un tanto de Morgan Rogers, fichaje millonario de los 'Blues'. El Arsenal reaccionó rápido con un tanto de Riccardo Calafiori en el 11, pero quedó anulado.

Sí subió al marcador el gol de Havertz, después de una diagonal desde la derecha y un tiro al palo corto para batir al 'Dibu' Martínez. El Chelsea aguantó el empate hasta que ya en la segunda parte el Arsenal tomara la ventaja definitiva. Marcó Odegaard, después de que Havertz dejara pasar un envío de Christos Tzolis.

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Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice (R) and Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard (L) celebrate after the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on September 6, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /. SEE CAPTION FOR MORE INFORMATION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time

Declan Rice celebra con Martin Odegaard el gol del noruego ante el Chelsea. / ADRIAN DENNIS / AFP

Los porteros fueron los protagonistas con paradas importantes en el tramo final de David Raya y el 'Dibu', y el marcador ya no se movió, pese a que Alonso introdujo a hombres como Pep Chavarría o Estevao. El Chelsea se queda cuarto en la tabla con 6 puntos, después de sus dos victorias en las dos primeras jornadas.

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