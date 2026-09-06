MESTALLA, 16.15 H.
La alineación del Barça en Valencia: Rodrigo y Lamine Yamal, titulares
Dolorido pero preparado. Lamine Yamal está a punto para jugar frente al Valencia (16.15 h.), aunque no se entrenara el sábado por un golpe recibido en el entrenamiento. Hansi Flick ha consultado con el futbolista y éste le ha dicho que quiere jugar en Mestalla desde el principio.
Tratándose de un titular habitual, no es la sorpresa de la alineación. Lo es la presencia de Rodrigo Hernández, que se estrena en el once inicial en su tercer partido con el Barça. Desplaza de la posición de mediocentro, como era previsible, a Marc Bernal.
La delantera es la única línea que no cambia respecto a la que salió de inicio frente al Rayo. Fermín recupera su puesto en la medular y ocupará la plaza de Dani Olmo.
Espart, fijo
En la defensa se producen dos cambios. Eric Garcia releva a Jules Kounde en el lateral derecho y Gerard Martin ocupa el sitio respecto a Andreas Christensen. Nadie mueve a Xavi Espart del lateral izquierdo, titualr en las cuatro jornadas
La alineación del Barça ante el Valencia, en definitiva, es la siguiente: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.
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