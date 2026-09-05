Un parque de atracciones en el Camp Nou: el Barça busca potenciar los ingresos de ocio de la mano de una empresa israelí

No se sabe lo que va a durar la diversión en el Spotify Camp Nou con el Barça de Hansi Flick. Las previsiones desbordan optimismo. Sobre el césped se ve alegría. Pero la directiva del FC Barcelona quiere que crezca. Que el entretenimiento vaya más allá de los días de partido. Que dure toda la semana. Que aficionados y turistas encuentren formas variadas de pasarlo bien en el entorno barcelonista. Y de gastar, sobre todo eso, que la máquina de recaudar no se detenga. Que esta reforma del estadio está costando más dinero de lo previsto y cualquier ayuda para pagarlo es bienvenida. Y así ha aparecido una propuesta innovadora: un parque de atracciones infantil bajo cubierto situado en las instalaciones del mismo Camp Nou.

El acuerdo está firmado con una empresa del sector, la israelí Babylon Park Spain, que debe ser aprobado por la Asamblea de Compromisarios del día 19 de este mes, una asamblea de nuevo telemática, marca de la casa (laportista), un modelo menos engorroso que el presencial. Figura el acuerdo en el punto 5 del orden del día. Se busca el visto bueno de esta alianza comercial y también de otra con Ohana Real Estate para desarrollar un complejo residencial de lujo en los Emiratos Árabes, donde tiene la empresa su base de operaciones.

Joan Laporta, en una imagen reciente. / Dani Barbeito

Ya dijo Joan Laporta en su día que “en el Barça no somos sectarios”. Hablaba de política y de la aceptación de personas de ideología franquista en los mandos de poder. Fiel a este nuevo manual, tan lejos los recuerdos de los viejos valores, el club azulgrana ha sellado contratos con dos empresas de dos países que no serían, precisamente, campeones de la paz en el mundo. Pero este Barça, como se sabe, hace negocios hasta con el Gobierno del Congo.

Riesgo reputacional

Una alianza con una empresa israelí tiene en estos momentos un punto de riesgo reputacional, como pudo constatar el año pasado la Vuelta Ciclista o el festival Sónar. Por el momento no consta que haya generado ningún sarpullido interno en la junta directiva. No cabe imaginar tampoco ningún tipo de contestación social. La masa barcelonista ya dejó claro en las recientes elecciones que Laporta tiene bula y este tipo de cuestiones de geopolítica le interesan poco.

Imagen del interior de Babylon Park, con sedes europeas en Londres y en Madrid. / Babylon Park

Babylon Park, cuyo administrador único es el israelí Efi Malka, bien relacionado en el ecosistema empresarial de su país pero sin lazos documentados con el Gobierno de Netanyahu o el Ejército, tiene la matriz principal en el Reino Unido. Cuenta con el bagaje de varios parques temáticos en varias ciudades de Israel. El primero en Europa se inauguró en Londres, en los subterráneos de Camden Town. En los registros ya no figura como socio desde hace más de un año Teddy Sagi, fundador de Playtech, propietario de Camden Market en Londres y considerada cuarta fortuna de Israel, quien financió un servicio de taxis para los soldados en su retorno a casa desde el frente de las operaciones militares hebreas.

Proyectos de largo plazo

En Madrid Babylon Park cuenta con una propuesta similar a la londinense, en concreto en Leganés, un parque indoor de 1.200 metros cuadrados con una montaña rusa, sillas voladoras, experiencias de realidad virtual y juegos arcade, entre otros divertimentos pensados para atraer al visitante infantil y familiar. Los detalles de dónde se ubicará en los aledaños del Camp Nou, con qué contenido y las previsiones de ingresos se explicarán en la Asamblea, indican fuentes del club.

No obstante, avanzó Mundo Deportivo que se trata de una concesión a largo plazo a cambio de un fijo y un porcentaje de la facturación. Respecto a la explotación de la marca Barça por parte de Ohana Real Estate también es de compromiso largo. Durará más de 25 años y proporcionará unos 10 millones de euros en cada uno de los tres primeros años a las arcas del club. Luego pagará poco más de un millón el resto de la duración del contrato. El nombre que se le dé al complejo inmobiliario de Dubái aparecerá como publicidad en la espalda de la camiseta azulgrana en competiciones domésticas.

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Imagen de la temporada pasada del Camp Nou. / Zowy Voeten / EPC

En el punto anterior del orden del día, el cuarto, los pocos compromisarios que presumiblemente se conectarán a la asamblea les tocará aprobar la ampliación de la financiación en unos 500 millones de euros para proseguir las obras del Camp Nou. Los 1.450 validados en su día no son suficientes. También deberán los socios votar a favor o en contra de la emisión de bonos respaldados con los derechos audiovisuales por valor de 105 millones, una inyección de tesorería necesaria que se unen a otros 105 anteriores solicitados en julio. O sea, más deuda. Al menos, entre el Barça de Flick y el parque de atracciones, la diversión está garantizada.