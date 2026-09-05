Lamine Yamal viaja dolorido a Valencia

El estado físico de Lamine Yamal es la única preocupación del Barça para la visita al Valencia (domingo, 16.15 h), un partido en el que los tres puntos pueden reportar al once azulgrana el liderato en solitario. El extremo no se ha entrenado en la última sesión por el dolor que sentía por un golpe. Viajará con sus compañeros.

Otro asunto es que vaya a jugar o no. Hansi Flick mantendrá viva la incógnita poco antes del duelo para ver si se recupera del todo y calibrar si vale la pena arriesgar su concurso con el estreno de la Champions del miércoles frente al Feyenoord.

Rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido contra el Valencia. / Dani Barbeito / SPO

El quinto capitán

Lamine Yamal es, de todos los internacionales españoles, el que más ha jugado. Flick prefiere verle contento del campo que no de morros en el banco. Su importancia en el juego del equipo se refuerza con la designación de sus compañeros como el quinto capitán de la plantilla. Raphinha y Pedri son los dos primeros -elegidos por Flick-, secundados por Eric Garcia, Frenkie de Jong y Pedri.

"Mi staff y yo llevamos tres años en el club y conozco al equipo mucho mejor que antes, sabemos más o menos lo que ocurre en el vestuario", dijo Flick sobre su intervención en el establecimiento de la nueva jerarquía. El técnico argumentó que Ter Stegen y Araujo jugaron poco el año pasado y se han ido, y De Jong también estuvo muchos partidos ausente.

Gabriel Jesús, durante su presentación. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Entra Gabriel Jesús

El primer partido tras el cierre del mercado permitirá al Barça contar con sus últimas adquisiciones. Dominik Livakovic será uno de los porteros suplentes. El banquillo también espera a Gabriel Jesús, sin fondo físico para jugar un partido completo aún.

"He disfrutado muchísimo con lo que he visto en las últimas sesiones", afirmó Flick, primero en alusión a Gabriel Jesús y luego por el tono general del grupo. El técnico volvió a destacar la actitud de los futbolistas en los entrenamientos, pero no se atreve a aventurar si el récord de gasto en fichajes de esta temporada (174 millones, sin contar variables) en ocho futbolistas reportará más éxitos.

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"Si esta plantilla es mejor que la del año pasado lo veremos a final de temporada", comentó. "La calidad es top", sentenció.