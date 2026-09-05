El Girona asalta al Sporting en Gijón (0-2)

Segunda victoria seguida del Girona de mayor mérito que la primera, si cabe. La pasada semana goleó al Las Palmas (5-2), que se presentó en Montilivi líder, y esta vez ha batido al Sporting (0-2), en su casa, siendo uno de los equipos aún invictos de la categoría.

El conjunto de Quique Álvarez se impuso en un encuentro muy disputado y que supo decantar por la efectividad de su pegada y el talento individual de su plantilla. Dos acciones muy precisas en cada tiempo de Yaser Asprilla y Carles Pérez, que debutaba, revalorizaron el buen trabajo en defensa.

La plantilla del Girona, sobre el césped de El Molinón. / GIRONA FC / DDG

Asistencia de Gazzaniga

El encuentro arrancó con un alto ritmo y con alternativas por parte de ambos equipos, en las dos áreas. Un contexto en el que el Sporting avisó primero con un disparo de Guille Rosas desde la frontal que se fue por centímetros de la portería del argentino Paulo Gazzaniga.

El partido se fue asentando con un dominio repartido de la posesión de balón, sin grandes ocasiones hasta que, cerca de la media hora de encuentro, un balón largo de Gazzaniga conquistó la espalda de la defensa rojiblanca y dejó mano a mano al colombiano Yaser Asprilla, que batió a Yáñez con una vaselina ante las dudas en la salida del meta local.

El gol hizo que el Sporting buscara con mayor intensidad el área rival, encontrando en un cabezazo de Otero en el área pequeña su mejor situación para igualar la contienda, pero el colombiano buscó la asistencia en lugar del remate en la última acción del primer tiempo.

Junior aplasta a Otero al final de un ataque del Sporting en la segunda mitad. / Ángel González / LNE

La misma dinámica

La reanudación devolvió la dinámica de los minutos previos al descanso, con un Sporting cada vez más volcado sobre el campo rival y con las mismas dificultades para generar situaciones claras de remate. Los locales ponían todo de sí en busca del empate, pero dejaron muchos espacios que aprovechó el Girona para sentenciar el partido a la contra mediante una transición dirigida por Carles Pérez, que se estrenaba con el conjunto catalán, y que mató el partido con una conducción en diagonal y una definición cruzada con la que superó a Yáñez.

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El Sporting lo siguió intentando a través de centros laterales, pero sin fortuna para rematarlos hacia los tres palos.

Àlex Moreno, en el suelo, se lamenta tras recibir un golpe durante el Sporting-Girona. / Ángel González / LNE