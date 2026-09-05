'Fútbol en català' cumple 50 años con Puyal, su creador, en paradero desconocido

Ha desaparecido. No lo busquen. No está. No es que haya huido, no, no, que va, siempre estuvo ausente. Él lo dejó y el país, Catalunya, la sociedad, la cultura, el deporte, el periodismo, la radio, la televisión creyeron que sobrevivirían sin él.

Qué mundo tan idiota habitamos, que gran país, de porquería, tenemos, que prepotencia usamos, para pensar que podemos olvidarnos, pasar, archivar, ignorar, aparcar a los maestros, a los auténticos maestros.

Nadie, absolutamente nadie, en este país, que se cree líder de la modernidad, se ha parado a pensar lo que ocurrirá mañana, cuando todo el mundo, todos, celebremos los 50 años, un tremendo y hermoso aniversario, de la emisión del primer partido en catalán, del nacimiento de Fútbol en Català.

Fue un Barça-Las Palmas. Fue el 5 de septiembre de 1976. Hoy se cumplen 50 años, sí, de ‘escapoler-se de l’escomesa’. Hoy se cumplen 50 años que un monstruo mediático, un inventor del idioma, un emprendedor, ¡él sí fue emprendedor!, como Joaquim Maria Puyal (Barcelona, 1949) se presentó en el despacho del director de la Cadena SER, en Madrid, y le dijo “vamos a poner en marcha Fútbol en Català” y aquel buen director, que dijo que “sí, adelante”, antes le preguntó al ‘Quim’: “¿Y ya lo entenderán?”.

“Si no fuéramos un grupo de gente, no luciríamos. No solo en mi caso, en muchos casos exitosos de la radio y la televisión, hay un tributo a la estrella, al líder, que me parece injusto en relación a tantas y tantas personas que ayudan a que todo salga redondo. El sentido colectivo es lo único que le da carácter a nuestro trabajo”, me contó un día, hace años, sí, en la cafetería que hay debajo de su despacho, de Torrevisió, en Villarroel-Buenos Aires, allí estaba la maravillosa Sol y, ahora, está Pepi.

Las celebraciones serán tan estupendas, tan emotivas, tan bien hecha, que puede que nadie encuentre a faltar a Joaquim Maria Puyal, el inventor de 'Futbol en català'. Todos hablarán por él, pero 'Quim' ha huido, se ha ido a la montaña. No quiere fiestas, ni halagos.

Yo solo quería una frase para el aniversario, para este texto, pero me la ha negado. ¡Hace bien, que caray!, si toda Catalunya, si la cultura, la sociedad, el periodismo, la radio, la televisión, todos se han olvidado de él, por qué razón iba a liderar el 50 Aniversario de una de sus grandes obras. De una, sí, una, pues también hizo maravillas como Vostè Pregunta, Vostè Jutja, La Vida en un xip, Un Tomb per la vida.

Él, el único que no estará en este multitudinario, querido y admirado 50 Aniversario de ‘La Transmi’, también ideó eso de que “somos el sonido de la tele”. ¿Cómo, el sonido de la tele? “El negocio de la tele es la imagen. Una vez logrados los derechos de imagen, la tele se despreocupa del sonido, lo trabaja poco porque no le comporta mayor audiencia. Con todo el respeto por los compañeros de la tele, ellos saben que esa batalla la tienen perdida, no pueden hacer las virguerías que hacemos nosotros con el sonido y, mucho menos, estar en todas partes, como estamos nosotros”.

Yo solo quería una frase para el aniversario, pero Sol me ha dicho que Quim ha desaparecido. “Ni yo sé donde está, bueno, jamás me decía donde iba”. “No, no, lo siento, señor Pérez, me ha dicho que volverá el 15 de septiembre y ya le dirá algo”, me comentó cariñosamente Pepi. Cómo se debe sentir alguien que ha creado semejante obra de arte, no de radio, ni de periodismo, no, de arte verbal, de idioma, de comunicación, de conexión galáctica con el mundo del fútbol y con todos los mundos, para huir, correr, irse, el día de su 50 Aniversario.

Joaquim Maria Puyal, momentos antes de la retransmisión de un partido, en el estadio Ciudad de Valencia. / MIGUEL LORENZO

No crean, todos estamos igual. No le hablen al mago Ricard Torquemada, que está harto, harto, de hablar estos días como si fuese Puyal “¡y no soy Puyal!” Ni se lo cuenten al hombre que lo ve todo sin ver, al estupendo Christian García, mano derecha del Quim, que, no hace mucho, paseando con Puyal por Collserola, el ‘mestre’ le dijo “Christian, empiezo a estar harto del Puyal”. Él también se ha hartado de ser Puyal. Se equivoca, que le vamos a hacer. Ya ni les cuento si hablan con el bueno de Josep María Deu que, el lunes, presenta un libro titulado ‘El Factor Puyal’, en la Casa del Libro, y teme que no vaya el ‘Quim’. Y no irá, no.

¿Cómo empezó todo aquella tarde de 1974? “Mi jefe en Radio Barcelona, Francisco Peris, que era de Gandía, se sentaba siempre delante de mí. Él y yo siempre hablábamos en catalán, pero, cuando bajábamos al estudio, hablábamos, claro, en castellano. Y aquel día le dije “Paco, deberíamos empezar a cambiar esto. No tiene sentido que tú y yo hablemos catalán aquí arriba y, abajo, hablemos en castellano”. Y él, sin mirarme, me dijo: “Hombre, Quim, tú y yo sabemos por qué ocurre eso…” “Sí, sí, Paco, pero deberíamos cambiarlo”, añadí. “Y, si cambiamos, ¿tú te atreverías a transmitir partidos en catalán?” “Sí, ¡vaya que sí!”, añadió el ‘mestre’. Hasta hoy: 50 años.

Los nuevos famosos

Los medios, las radios, las televisiones, los periódicos, las redes, las webs, YouTube, la nube, están llenos de bobos que son famosos, que se han hecho un nombre y ricos haciendo el payaso y Puyal, que, probablemente, no lo dudo, ha rechazado mil premios y galardones, decidió hace mucho que se bajaba en la siguiente parada.

Y ¿de verdad, nadie lo encontró a faltar? ¿En serio nos creemos que podemos arrinconar a nuestros sabios? ¿En serio pensamos que la IA, que, por cierto, el otro día se cayó estrepitosamente dejando sin textos a medio mundo, nos enseñará a hacer radio, buena radio, maravillosa radio, contagiosa radio, televisión de la buena, de calidad, y periódicos interesantes?

Yo creo que Puyal se ha ido porque no es de este mundo. Su inteligencia, su capacidad de innovación, su discurso, la manera de enseñar a expresarse a los ricos no es de este país, ni de esta tierra. Además, igual le propusieron algo, lo buscaron para algo y, como es tan perfeccionista, a los dos minutos se dio cuenta de que solo lo querían para figurar. Y huyó. Se escapó. No sería su primera escapada.

Cuentan, que cuando Puyal fue a Madrid a contarle al director de la Cadena SER que iban a retransmitir los partidos de fútbol en catalán, el jefe le dijo que le parecía muy bien, pero le hizo una pregunta: "¿Ya lo entenderán?"

¿Digo perfeccionista? “Mira, un día, yo estaba en BTV y me encargaron presentar, coordinar, dirigir, el debate de los candidatos a la presidencia del Barça, en 2003”, me explica Christian García. “No veas, Lluís Bassat, Joan Laporta, Jaume Llauradó, Josep María Minguella, Martínez Rovira y Jordí Majó. Voy a morir, pensé y busqué al Quim, que ni me conocía”.

“Me citó en el Sandor, en la plaza Francesc Macià. Nos sentamos a tomar un café. Me presenté y le pedí qué tenía que hacer. Yo solo quería que me dijese lo que no debía hacer. ¡Uf!, la que se lio”. “No perdona”, le dijo Puyal, “yo no te contaré lo que no debes hacer, te explicaré lo que debes hacer. Debes dominar el escenario, debes hacer un sorteo para colocarlos como les toque, debes hacerlos callar cuando se pasen, debes…”

Aquello fue un torbellino. “¡Emilio, Puyal no sabía quién era yo!, yo era un pipiolo. Y, cuando le dije que yo aquello no lo iba a poder controlar, que me iba a dar un tortazo tremendo, el tío va y se levanta, coge seis sillas del Sandor, las coloca en forma de U en medio de la calzada y empieza a escenificar el debate. No me lo podía creer. ‘Ves, si este grita, lo silencias…si este se expresa mal, le riñes”. ¡Me hizo el debate en directo! Y, la verdad, yo llegué al plató y me sentí el rey del mundo. Lo pasé mal, pero tuve presente al Quim en cada minuto de duda. Es único y ¡joder!, parece que estemos hablando de él como si se hubiese muerto”.

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No, no, está huido. Se ha ido. Hoy es el 50 Aniversario de su gran obra y él estará caminando por la montaña. Por cualquier montaña.